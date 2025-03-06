"Має завершитися": Рубіо назвав війну в Україні "проксі-війною" між США і РФ (скріншот)

Політик вважає, що росіяни "досягли певного прогресу", але не домінують у війні. Також Рубіо розкритикував Україну та європейську сторону за відсутність плану щодо закінчення війни.

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Американський держсекретар Марко Рубіо назвав бойові дії в Україні "проксі-війною" між Росією та США, яку треба закінчити. Про це стало відомо із заяви політика, опублікованої на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів.

"Це проксі-війна між ядерними державами – Сполученими Штатами, які допомагають Україні, та Росією – і вона має завершитися", — заявив Рубіо.

Зокрема, держсекретар США розкритикував Україну та європейців за відсутність плану щодо закінчення війни.

"Ні в кого немає ні ідеї, ні плану, щоби покласти цьому кінець. План українців досі, їхніх союзників на Капітолійському пагорбі та людей, з якими ви розмовляєте в інших країнах, полягає в тому, щоб просто продовжувати давати їм стільки, скільки їм потрібно і стільки, скільки потрібно. Це не стратегія", — зазначив Рубіо.

Він додав, що американська сторона попросила українців не саботувати процес із пошуку мирного шляху завершення бойових дій. Втім, президент України Володимир Зеленський, за словами Рубіо, таки зробив це, вирішивши поставити під сумнів слова віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо можливостей дипломатії.

Фото: Скріншот

Саме це і призвело до суперечки Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого, вважає Рубіо і додає, що радий бачити, що український президент переглянув своє рішення.

Тепер, за словами держсекретаря, українці матимуть свої вимоги, а росіяни свої, тож США муситимуть побачити, "наскільки вони далекі одне від одного", а після цього має "вступити в дію дипломатія".

Зокрема, Марко Рубіо додав, що Дональд Трамп вважає війну в Україні "затяжною і безвихідною".

Щодо росіян, то держсекретар сказав, що в них більша країна. Російська армія "досягла певного прогресу", але не домінує у війні і "конфлікт зайшов у глухий кут".

"План перемоги" Володимира Зеленського

У жовтні 2024 року український президент представив "План перемоги" у війні з РФ. Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних доповнень.

Перший пункт — це запрошення в НАТО зараз.

— це запрошення в НАТО зараз. Другий пункт — оборона. Повернути війну на територію РФ. Зеленський наголосив також на важливості проведення спільних захисних операцій з європейськими сусідами для збивання дронів в українському небі. Також необхідне зняття обмежень партнерами на застосування західних ракет по військових об'єктах РФ.

— оборона. Повернути війну на територію РФ. Зеленський наголосив також на важливості проведення спільних захисних операцій з європейськими сусідами для збивання дронів в українському небі. Також необхідне зняття обмежень партнерами на застосування західних ракет по військових об'єктах РФ. Третій пункт — стримування (неядерне). Для цього пункту є таємний додаток, який отримали наші партнери. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту в майбутньому.

— стримування (неядерне). Для цього пункту є таємний додаток, який отримали наші партнери. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту в майбутньому. Четвертий пункт — в Україні зосереджені цінні ресурси, уран, титан, літій. Україна пропонує підписати спеціальні угоди з ЄС та США про спільний захист та інвестування у видобуток і використання щодо цих ресурсів.

— в Україні зосереджені цінні ресурси, уран, титан, літій. Україна пропонує підписати спеціальні угоди з ЄС та США про спільний захист та інвестування у видобуток і використання щодо цих ресурсів. П'ятий пункт розрахований на повоєнний час. Україна матиме досвідчений військовий контингент, воїни, які володітимуть реальним досвідом сучасної війни. Цей досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього Альянсу і посилення безпеки Європи.

Нагадаємо, чому Джей Ді Венс втрутився в суперечку Трампа та Зеленського.

Також Фокус писав про припинення передачі Україні розвідданих від США.