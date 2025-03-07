"Садитесь за стол": Трамп пригрозил РФ масштабными санкциями (скриншот)

В конце февраля президент США продлил санкции против россиян на год. Теперь он "повышает ставки", чтобы заставить РФ сесть за стол переговоров.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает широкомасштабные санкции и тарифы против России, чтобы заставить ее прекратить огонь и заключить мирное соглашение. Об этом американский лидер написал на своей платформе Truth Social 7 марта.

"Исходя из того факта, что Россия прямо сейчас "бьет" Украину на поле боя, я решительно рассматриваю широкомасштабные банковские санкции, санкции и пошлины в отношении России, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение. Россия и Украина, садитесь за стол прямо сейчас, пока не поздно. Спасибо", — отметил Трамп.

Санкции США против России

27 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против РФ, которые американцы вводили с 2014 года после аннексии Крыма.

"Я продлеваю на 1 год чрезвычайное положение в стране, объявленное в Указе 13660. Это сообщение должно быть опубликовано в Федеральном реестре и передано в Конгресс", — говорилось в документе.

Этот режим предусматривает продление ряда санкций против России, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах.

Напомним, Кит Келлог прокомментировал заявления Трампа закончить войну в Украине за 24 часа.

Также Фокус писал об экспериментах над "трансгендерными животными", на которые администрация Байдена потратила 8 млн долларов.