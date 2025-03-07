Трамп обвинил Байдена в "экспериментах над трансгендерными животными": детали

Трамп отметил многие "вопиющие примеры расточительства". Во время каденции Байдена Национальные институты здравоохранения выделяли миллионы долларов в виде грантов для проведения трансгендерных экспериментов на животных.

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Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на том, что примером расточительства Джо Байдена являются 8 миллионов долларов, потраченных "на то, чтобы сделать мышей трансгендерными". Соответствующее заявление появилось на сайте Белого дома в начале марта 2025 года.

Пресс-служба опровергла то, что опубликовали "неудачники фейковых новостей из CNN", проверяя заявление Трампа о мышах-трансгендерах, произнесенное им во время своего выступления на заседании Конгресса.

Опровергая информацию "неудачников", Белый дом сообщил, что во время каденции Байдена Национальные институты здравоохранения выделяли миллионы долларов в виде грантов для проведения трансгендерных экспериментов на мышах.

"Прошлой ночью президент Дональд Дж. Трамп отметил многие вопиющие примеры расточительства, мошенничества и злоупотреблений, которые финансируются американскими налогоплательщиками, в частности 8 миллионов долларов, потраченных администрацией Байдена "на то, чтобы сделать мышей трансгендерными". Неудачники фейковых новостей с CNN немедленно попытались проверить факты, но президент Трамп был прав (как всегда)", — пишет пресс-служба Белого дома.

Фото: скріншот

Суммарно администрация Байдена якобы потратила на такие эксперименты 8 290 053 долларов.

Эксперименты над "трансгендерными животными"

Журналистка CNN Дейрд Макфиллипс утверждала, что Трамп во вторник вечером "ложно заявил", что Департамент эффективности правительства выделил 8 миллионов долларов, которые были потрачены на "превращение мышей в транссексуалов".

Вместо этого она утверждала, что гранты предоставлялись проектам, которые применяли гормональную терапию к обезьянам, чтобы понять ее влияние на лечение ВИЧ.

В перечне, предоставленном Белым домом, говорится, в частности, об исследованиях, связанных с применением вакцины против ВИЧ и изучением риска рака при терапии тестостероном.

Что интересно, опровержение Белого дома никоим образом не противоречит публикации CNN, а скорее подтверждает ее. Ведь в CNN не отрицали сам факт выделения 8 млн долларов, а лишь обращали внимание на то, что "в списке Белого дома было четко указано то, чего Трамп в своей речи не сделал: опыты делались для разработки методов лечения людей, а не для того, чтобы просто сделать мышей трансгендерными", пишет Fox News.

Напомним, Трамп заявил, что Украина будет вынуждена заключить соглашение.

Также Фокус писал о планах Трампа лишить украинских беженцев правового статуса.