США имеют "значительный прогресс" в разговорах с РФ и Киевом, Украина будет вынуждена заключить соглашение, — Трамп

Также президент США отметил, что Украина "хочет подписать" мирное соглашение, и анонсировал принятие решения о статусе временной защиты украинских граждан в Америке.

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Президент США Дональд Трамп считает, что в течение ориентировочно четырех-пяти лет Китай может получить такое же количество ядерных боеголовок, которое есть у Америки и России, и на фоне этого американский глава допускает мысль о денуклеаризации во всех государствах. О чем еще говорил Дональд Трамп по Украине во время разговора с прессой в Белом доме 6 марта — узнавал Фокус.

Переговоры с Россией и Украиной

Дональд Трамп подтверждает, что его администрация продолжает активно коммуницировать как с украинскими чиновниками, так и с Кремлем. Президент США настроен оптимистично в отношении заключения мирного соглашения и утверждает, что в течение последних нескольких дней США смогли достичь существенных результатов в этом вопросе.

"Мы достигли значительного прогресса с Украиной, мы достигли значительного прогресса с Россией за последние два дня", — говорит президент США.

В то же время Трамп не раскрывает подробностей об этом "прогрессе", добавляя лишь, что "было бы замечательно свести этих двух вместе".

У Украины "нет выбора"

По словам Трампа, Киев согласен на заключение мирного соглашения. Вероятно, президент США пришел к такому выводу на основе обращения от Владимира Зеленского, которое получил на днях и в котором говорилось о том, что встреча между ними 28 февраля состоялась "не так, как должна была бы".

В то же время Трамп добавил, что у Украины не остается другого варианта, кроме как заключить мирное соглашение.

"Украине придется идти на мирное соглашение, поскольку у нее нет выбора", — отмечает Трамп.

Решение о статусе украинцев в США

На фоне разговоров в СМИ вокруг того, что в США могут лишить украинских беженцев правового статуса, Дональд Трамп рассказал также и о своих намерениях в решении этого вопроса. Он отметил, что рассматривает такой вариант, а также имеет в своем окружении людей, которые также об этом думают.

"Мы не хотим никого обидеть. Мы определенно не хотим их обидеть, но я рассматриваю это. Есть некоторые люди, которые считают, что это уместно, и некоторые, которые так не думают", — заявил президент США.

Сам Трамп говорит, что планирует принять решение по этому вопросу уже "в ближайшее время".

Напомним, ранее стало известно о том, что Владимир Зеленский собирается лететь в Саудовскую Аравию. Президент Украины отмечает, что в Киеве разработали первые шаги для завершения войны. Об этом стало известно вечером 6 марта.

Также ранее Трамп заявлял о возможности серьезного изменения политики НАТО.