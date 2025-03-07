Трамп звинуватив Байдена в "експериментах над трансгендерними тваринами": деталі

Трамп наголосив на багатьох "кричущих прикладах марнотратства". Під час каденції Байдена Національні інститути охорони здоров’я виділяли мільйони доларів у вигляді грантів для проведення трансгендерних експериментів на тваринах.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на тому, що прикладом марнотратства Джо Байдена є 8 мільйонів доларів, витрачених "на те, щоб зробити мишей трансгендерними". Відповідна заява зʼявилася на сайті Білого дому на початку березня 2025.

Пресслужба спростувала те, що опублікували "невдахи фейкових новин із CNN", перевіряючи заяву Трампа про мишей-трансгендерів, виголошену ним під час свого виступу на засіданні Конгресу.

Спростовуючи інформацію "невдах", Білий дім повідомив, що під час каденції Байдена Національні інститути охорони здоров’я виділяли мільйони доларів у вигляді грантів для проведення трансгендерних експериментів на мишах.

"Минулої ночі президент Дональд Дж. Трамп наголосив на багатьох кричущих прикладах марнотратства, шахрайства та зловживань, які фінансуються американськими платниками податків, зокрема 8 мільйонів доларів, витрачених адміністрацією Байдена "на те, щоб зробити мишей трансгендерними". Невдахи фейкових новин із CNN негайно спробували перевірити факти, але президент Трамп мав рацію (як завжди)", — пише пресслужба Білого дому.

Фото: Скріншот

Сумарно адміністрація Байдена начебто витратила на такі експерименти 8 290 053 доларів.

Експерименти над "трансгендерними тваринами"

Журналістка CNN Дейрд МакФілліпс стверджувала, що Трамп у вівторок увечері "неправдиво заявив", що Департамент ефективності уряду виділив 8 мільйонів доларів, які були витрачені на "перетворення мишей на транссексуалів".

Натомість вона стверджувала, що гранти надавалися проєктам, які застосовували гормональну терапію до мавп, щоб зрозуміти її вплив на лікування ВІЛ.

У переліку, наданому Білим домом, йдеться, зокрема про дослідження, пов’язані із застосуванням вакцини проти ВІЛ та вивченням ризику раку при терапії тестостероном.

Що цікаво, спростування Білого дому жодним чином не суперечить публікації CNN, а радше підтверджує її. Адже у CNN не заперечували сам факт виділення 8 млн доларів, а лише звертали увагу на те, що "у списку Білого дому було чітко зазначено те, чого Трамп у своїй промові не зробив: досліди робилися задля розробки методів лікування людей, а не для того, щоб просто зробити мишей трансгендерними", пише Fox News.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Україна буде змушена укласти угоду.

Також Фокус писав про плани Трампа позбавити українських біженців правового статусу.