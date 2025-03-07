"Не говорил, в какой день": Келлог вспомнил обещание Трампа завершить войну за 24 часа (видео)

Спецпредставитель США по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог говорит, что президент не уточнял, в какой день завершит войну. Также он вспомнил слова Дональда Трампа о потенциальном возвращении Украине оккупированных территорий.

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Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что когда Дональд Трамп обещал завершить российско-украинскую войну за 24 часа, он не уточнял, в какой именно день это произойдет. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистки относительно переговоров с Россией во время дискуссии Совета по международным отношениям (CFR) "Обеспечение будущего Украины" 6 марта.

Кит Келлог говорит, что Дональд Трамп обещал завершить войну за 24 часа, однако не уточнял, в какой именно день. На видео с 1:01:56

"Президент сказал, что он завершит войну за 24 часа, но он не говорил, в какой день", — отметил Келлог.

Перед тем спецпредставитель США говорил, что администрация Дональда Трампа заметила изменения в позиции Москвы. Журналистка попросила уточнить, какие именно изменения имеются в виду, ведь Кремль не менял своих требований, которые выдвигал три года назад: сохранение территорий, отказ Украины от вступления в НАТО и увольнение Владимира Зеленского с должности президента.

Келлог ответил, что лидеры должны говорить друг с другом, и отметил, что 46-й президент США Джо Байден не говорил с президентом РФ Владимиром Путиным "более двух лет", а Дональд Трамп сделал это и дал старт изменениям.

"Звучит не так значимо, но это важно", — сказал Келлог.

Он признал, что Россия выдвинет много условий для подписания мирного соглашения, но переговоры будут стартовой точкой, а не конечной. По его словам, готовность к переговорам является важным первым шагом независимо от требований и условий россиян.

"Посмотрите, что президент Трамп сказал об этом. Он сказал, что для Соединенных Штатов все варианты на столе, и он дал это четко понять президенту Путину, когда он говорил с ним, и когда Стив Уиткофф говорил с ним", — сказал спецпредставитель.

Также Келлог напомнил, что Трамп допускал возможность возвращения Украине оккупированных территорий.

Завершение войны в Украине за 24 часа: заявления Трампа: заявления Трампа

Дональд Трамп пообещал завершить войну в Украине за сутки в публичном выступлении перед своими сторонниками 26 марта 2023 года.

"Когда я стану президентом, как только войду в Белый дом, то достигну этого за 24 часа", — сказал он.

В интервью в мае 2023 года он повторил обещание закончить войну в Украине за 24 часа и заявил, что "это будет легко".

В сентябре 2023 года Трамп снова сказал, что закончит войну в Украине за сутки, если его изберут на вторую каденцию в 2024-м. Однако он не уточнял, как именно планирует этого достичь.

Во время выступления в Нью-Йоркском экономическом клубе 5 сентября 2024 года он заявлял, что в случае победы закончит войну в Украине еще до своей инаугурации.

"Я буквально той же ночью, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому... Мы заключим сделку в течение 24 часов", — сказал Трамп.

Напомним, во время дискуссии 6 марта Кит Келлог также дал ответ, почему США не предоставляют оружие и данные разведки Украине. Он заявил, что таким образом Вашингтон стремится принудить Киев к нужным действиям и подтолкнуть к переговорам, сравнив этот метод с "укрощением мулов".

Спикер президента РФ Дмитрий Песков 7 марта заявил, что в Кремле считают так называемые "Стамбульские соглашения" вероятной базой для будущих мирных переговоров с Украиной.