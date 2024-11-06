Заморозка по линии фронта или резкая эскалация: как Трамп "одним звонком" закончит войну в Украине

Дональд Трамп не раз обещал быстро закончить войну в Украине, в том числе за счет территориальных уступок в пользу России. Но первый президентский срок лидера республиканцев показал, что он часто действует не по плану. Сценарии будущего российско-украинской войны находятся в диапазоне от прекращения огня до предельной эскалации, говорят Фокусу политические эксперты.

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Республиканец Дональд Трамп побеждает в президентской гонке в США. Ночной подсчет голосов показал его убедительный отрыв от демократки, действующего вице-президента Камалы Харрис.

Трамп победил в 25 штатах, включая все семь "колеблющихся" (Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Джорджия, Невада, Северная Каролина и Аризона), собрав 277 голосов выборщиков из необходимых 270. Республиканская партия получила большинство в Сенате: 51 место из 100, что усилит позиции президента.

В своей победной речи Трамп назвал себя 47-м президентом США, обещая "каждый день бороться за американцев и открыть золотой век Штатов". Он поблагодарил американских избирателей и признался, что быть дважды президентом — величайшая честь.

Зарубежные лидеры уже поздравили республиканца с победой. Публично это сделали президент Украины Владимир Зеленский, Франции Эмманюэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. От Китая выступил представитель МИД Мао Нин, заявив о соблюдении принципа уважения и взаимовыгодного сотрудничества в отношениях с Вашингтоном.

Война в Украине близится к концу?

Дональд Трамп в предвыборных речах постоянно декларировал прекращение войны России с Украиной еще до инаугурации, запланированной на 20 января 2025 года в Капитолии. На это республиканцу якобы хватит 24 часа. Условия мира он никогда не озвучивал, но намекал на "хорошую сделку".

"Я буквально той же ночью, как станет известно о моей победе, позвоню по телефону двум людям: Путину и Зеленскому… Мы заключим соглашение в течение 24 часов", — сказал Трамп во время выступления в Нью-Йоркском экономическом клубе 5 сентября.

Во время речи перед избирателями и объявления себя новым президентом во Флориде Трамп подтвердил намерение закончить все войны в мире.

Показательно, что в день подсчета голосов Зеленский подписал законы о продлении военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней, до 7 февраля 2025 года. Поздравляя Трампа с победой на выборах, президент Украины заявил, что рассчитывает на мощную двухпартийную поддержку из США.

"Я ценю приверженность президента Трампа подходу "мир через силу" в мировых делах. Это именно тот принцип, который может на практике приблизить справедливый мир в Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь. Мы с нетерпением ждем эры сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа", — подчеркнул Зеленский.

В Кремле пока не знают о планах Путина поздравлять Трампа с победой и напоминают, что США — недружественная для России страна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что за один день закончить войну в Украине невозможно.

"Мы неоднократно говорили, что Соединенные Штаты Америки в состоянии поспособствовать завершению конфликта в Украине. Это, конечно же, нельзя сделать за одну ночь. После победы, войдя в Овальный кабинет, заявления американских политиков меняют тон", — заявил он.

Опрошенные Фокусом политические эксперты скептически относятся к обещаниям Трампа завершить войну за один день и даже несколько месяцев. В ближайшее время стоит надеяться на начало кулуарных переговоров американской и российской сторон, считает глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

До инаугурации 20 января, по мнению обозревателя, Трамп добьется согласия воюющих сторон на переговоры. Новый президент США сперва предпочтет простой вариант — прекращение огня на линии фронта.

"Нас ожидает сложная игра с невозможностью быстрой развязки войны. Украинский козырь слабее российского и основан на сохранении плацдарма в Курской области. Если возникнет вопрос сокращения армии, нам нельзя идти на условия РФ. Максимум можно сократить ВСУ к уровню до 24 февраля 2022 года и оставить сдерживающее вооружение, страховку от нового нападения России", — говорит эксперт Фокусу.

Фесенко опроверг слухи, что на Банковой ждали победы Камалы Харрис. В Офисе президента (ОП) одинаково готовились ко всем исходам, но часть представителей ОП опасалась сокращения военной помощи после прихода Трампа. Более вероятно, что Вашингтон урежет финансовую помощь, а военная составляющая станет инструментом одновременного давления на Киев и Москву.

"Идеальный вариант начала неформальных переговоров — конец ноября-начало декабря. В лучшем случае результат появится не ранее весны 2025 года. Не исключен и сценарий продолжения войны", — добавил аналитик.

Заморозка по линии фронта в 2025 году, ввод наблюдателей от ООН: сценарии будущего войны

Трамп часто с восхищением отзывался о Путине и заявлял, что он выведет Россию из ее углубляющегося союза с Китаем. Однако в настоящее время немногие в Москве верят в "полный поворот в отношениях Штатов и России", говорили источники газеты The Washington Post (WP) за три дня до победы Трампа.

Бывший чиновник Белого дома, работающий в Фонде Карнеги Эрик Чиарамелла за международный мир уверен, что новый президент США может заставить Украину уступить и заключить невыгодную сделку с Россией, чтобы положить конец войне.

По словам Владимира Фесенко, успешное наступление ВС РФ на Донбассе превратило Путина в сторонника капитуляции Украины. Москва приготовила целый список уступок, неприемлемых для Киева.

Договориться о прекращении огня, как уточняет политолог, крайне сложно с технической стороны. Адекватного контролера за отводом вооружений нет, а ОБСЕ во время конфликта на Донбассе показала неспособность следить за происходящим. Потенциал для этого имеет ООН, но для этого нужны долгая процедура голосования и финансирование, считает Владимир Фесенко.

Шансы на заморозку большой войны с 2025 году возрастают, но с юридической точки зрения войну нельзя прекратить из-за требований Путина оставить российский контроль над Крымом, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями, подчеркивает международный обозреватель Максим Яли.

Президент США имеет все рычаги давления на Украину и Трамп ранее демонстрировал это, когда из-за дебатов в Конгрессе "завис" пакет военной помощи Украине на 61 миллиард долларов. Но вопрос в том, как он будет влиять на Россию.

Яли замечает, что российские условия неприемлемы как для Украины, так и для властей США. Признание контроля над четырьмя областями Украины означает проигрыш Трампа на дипломатическом фронте. В случае непреклонной позиции Кремля ВСУ получат новые виды американского оружия и разрешение бить ракетами по объектам внутри РФ.

"Сценарий будущего находится в диапазоне от заморозки войны до выхода эскалации на предельный уровень при несговорчивости Путина", — добавил эксперт.

В 2017 году Дональд Трамп показал России зубы: снял вето на поставки Украине летального оборонительного оружия, введенного во времена президентства Барака Обамы. ВСУ получили комплексы Javelin. Далее в 2019 году введены санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток — 2", подытожил обозреватель.

Напомним, лидеры ведущих стран Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху также поздравил Трампа и назвал его победу "величайшим возвращением в истории".

Фокус ранее писал, что анонимный пользователь платформы Polymarket поставил на победу Дональда Трампа 18 миллионов долларов. В случае подтверждения выигрыша он получит около 29,5 миллиона долларов.