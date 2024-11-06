Заморожування по лінії фронту або різка ескалація: як Трамп "одним дзвінком" закінчить війну в Україні

Дональд Трамп не раз обіцяв швидко закінчити війну в Україні, в тому числі за рахунок територіальних поступок на користь Росії. Але перший президентський термін лідера республіканців показав, що він часто діє не за планом. Сценарії майбутнього російсько-української війни перебувають у діапазоні від припинення вогню до граничної ескалації, кажуть Фокусу політичні експерти.

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Республіканець Дональд Трамп перемагає в президентських перегонах у США. Нічний підрахунок голосів показав його переконливий відрив від демократки, чинної віцепрезидентки Камали Гарріс.

Трамп переміг у 25 штатах, включно з усіма сімома штатами, що "вагаються" (Пенсільванія, Вісконсін, Мічиган, Джорджія, Невада, Північна Кароліна та Аризона), зібравши 277 голосів вибірників із необхідних 270. Республіканська партія отримала більшість у Сенаті: 51 місце зі 100, що посилить позиції президента.

У своїй переможній промові Трамп назвав себе 47-м президентом США, обіцяючи "щодня боротися за американців і відкрити золотий вік Штатів". Він подякував американським виборцям і зізнався, що бути двічі президентом — найбільша честь.

Зарубіжні лідери вже привітали республіканця з перемогою. Публічно це зробили президент України Володимир Зеленський, Франції Емманюель Макрон, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Від Китаю виступив представник МЗС Мао Нін, заявивши про дотримання принципу поваги та взаємовигідного співробітництва у відносинах із Вашингтоном.

Війна в Україні наближається до кінця?

Дональд Трамп у передвиборчих промовах постійно декларував припинення війни Росії з Україною ще до інавгурації, запланованої на 20 січня 2025 року в Капітолії. На це республіканцю нібито вистачить 24 години. Умови миру він ніколи не озвучував, але натякав на "хорошу угоду".

"Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям: Путіну і Зеленському... Ми укладемо угоду протягом 24 годин", — сказав Трамп під час виступу в Нью-Йоркському економічному клубі 5 вересня.

Під час промови перед виборцями та оголошення себе новим президентом у Флориді Трамп підтвердив намір закінчити всі війни у світі.

Показово, що в день підрахунку голосів Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів, до 7 лютого 2025 року. Вітаючи Трампа з перемогою на виборах, президент України заявив, що розраховує на потужну двопартійну підтримку зі США.

"Я ціную прихильність президента Трампа підходу "мир через силу" у світових справах. Це саме той принцип, який може на практиці наблизити справедливий мир в Україні. Я сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Ми з нетерпінням чекаємо ери сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа", — наголосив Зеленський.

У Кремлі поки не знають про плани Путіна вітати Трампа з перемогою і нагадують, що США — недружня для Росії країна. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що за один день закінчити війну в Україні неможливо.

"Ми неодноразово говорили, що Сполучені Штати Америки в змозі посприяти завершенню конфлікту в Україні. Це, звичайно ж, не можна зробити за одну ніч. Після перемоги, увійшовши в Овальний кабінет, заяви американських політиків змінюють тон", — заявив він.

Опитані Фокусом політичні експерти скептично ставляться до обіцянок Трампа завершити війну за один день і навіть кілька місяців. Найближчим часом варто сподіватися на початок кулуарних переговорів американської та російської сторін, вважає голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

До інавгурації 20 січня, на думку оглядача, Трамп доб'ється згоди воюючих сторін на переговори. Новий президент США спершу віддасть перевагу простому варіанту — припинення вогню на лінії фронту.

"Нас очікує складна гра з неможливістю швидкої розв'язки війни. Український козир слабший за російський і заснований на збереженні плацдарму в Курській області. Якщо виникне питання скорочення армії, нам не можна йти на умови РФ. Максимум можна скоротити ЗСУ до рівня до 24 лютого 2022 року і залишити стримувальне озброєння, страховку від нового нападу Росії", — говорить експерт Фокусу.

Фесенко спростував чутки, що на Банковій чекали перемоги Камали Гарріс. В Офісі президента (ОП) однаково готувалися до всіх результатів, але частина представників ОП побоювалася скорочення військової допомоги після приходу Трампа. Більш імовірно, що Вашингтон уріже фінансову допомогу, а військова складова стане інструментом одночасного тиску на Київ і Москву.

"Ідеальний варіант початку неформальних переговорів — кінець листопада-початок грудня. У кращому разі результат з'явиться не раніше весни 2025 року. Не виключений і сценарій продовження війни", — додав аналітик.

Заморожування на лінії фронту 2025 року, введення спостерігачів від ООН: сценарії майбутнього війни

Трамп часто із захопленням відгукувався про Путіна і заявляв, що він виведе Росію з її союзу з Китаєм, що поглиблюється. Однак нині мало хто в Москві вірить у "повний поворот у відносинах Штатів і Росії", говорили джерела газети The Washington Post (WP) за три дні до перемоги Трампа.

Колишній чиновник Білого дому, який працює у Фонді Карнегі Ерік Чіарамелла за міжнародний мир упевнений, що новий президент США може змусити Україну поступитися і укласти невигідну угоду з Росією, щоб покласти край війні.

За словами Володимира Фесенка, успішний наступ ЗС РФ на Донбасі перетворив Путіна на прихильника капітуляції України. Москва приготувала цілий список поступок, неприйнятних для Києва.

Домовитися про припинення вогню, як уточнює політолог, вкрай складно з технічного боку. Адекватного контролера за відведенням озброєнь немає, а ОБСЄ під час конфлікту на Донбасі показала нездатність стежити за тим, що відбувається. Потенціал для цього має ООН, але для цього потрібні довга процедура голосування і фінансування, вважає Володимир Фесенко.

Шанси на замороження великої війни з 2025 року зростають, але з юридичного погляду війну не можна припинити через вимоги Путіна залишити російський контроль над Кримом, Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями, наголошує міжнародний оглядач Максим Ялі.

Президент США має всі важелі тиску на Україну і Трамп раніше демонстрував це, коли через дебати в Конгресі "завис" пакет військової допомоги Україні на 61 мільярд доларів. Але питання в тому, як він впливатиме на Росію.

Ялі зауважує, що російські умови неприйнятні як для України, так і для влади США. Визнання контролю над чотирма областями України означає програш Трампа на дипломатичному фронті. У разі непохитної позиції Кремля ЗСУ отримають нові види американської зброї і дозвіл бити ракетами по об'єктах всередині РФ.

"Сценарій майбутнього перебуває в діапазоні від заморозки війни до виходу ескалації на граничний рівень за незговірливості Путіна", — додав експерт.

У 2017 році Дональд Трамп показав Росії зуби: зняв вето на постачання Україні летальної оборонної зброї, запровадженої за часів президентства Барака Обами. ЗСУ отримали комплекси Javelin. Далі 2019 року запроваджено санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік — 2", підсумував оглядач.

Нагадаємо, лідери провідних країн Євросоюзу привітали Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху також привітав Трампа і назвав його перемогу "найбільшим поверненням в історії".

Фокус раніше писав, що анонімний користувач платформи Polymarket поставив на перемогу Дональда Трампа 18 мільйонів доларів. У разі підтвердження виграшу він отримає близько 29,5 мільйона доларів.