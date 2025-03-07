"Стамбульские соглашения" будут базой: в Кремле раскрыли свое видение переговоров с Украиной

Представитель Кремля Дмитрий Песков говорит, что кандидатуру переговорщика от РФ еще не определили. Также он отрицает, что ночной удар по энергообъектам Украины был ответом на план перемирия от президента Франции Эмманюэля Макрона.

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Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают "Стамбульские соглашения" базой для будущих переговоров с Украиной. Об этом пишет 7 марта российское пропагандистское информационное агентство ТАСС.

"В Вашингтоне тоже мы слышали заявления о том, что это может стать базой, отправной точкой для переговоров. И, конечно, президент Путин говорил о том, что переговоры могут иметь отправной точкой именно стамбульские договоренности", — сказал Песков.

Кроме того, Песков сказал, что РФ и США находятся в контакте по подготовке к мирным переговорам, но кандидатура переговорщика с российской стороны пока не определена. Также он заявил о необходимости диалога между Россией и Штатами о ядерном разоружении, отвечая на вопрос об инициативе президента США Дональда Трампа по этому поводу.

Представитель президента страны-агрессора отрицает, что массированный удар по энергетическим объектам Украины в ночь на 7 марта был реакцией Москвы на предложенный президентом Франции Эмманюэлем Макроном план перемирия в воздухе, на море и в энергетике.

Песков также заявил, что Москва предпочитает "политико-дипломатические методы", но вынуждена продолжать "специальную военную операцию", как в России называют полномасштабное вторжение в Украину, чтобы защищать собственные интересы.

"У России есть свои интересы. Нам необходимо обеспечить свою безопасность. Мы проводим для этого специальную военную операцию. Но, конечно, достижение наших целей политико-дипломатическими методами для нас предпочтительнее. Но в условиях, когда та же Украина отказывается от диалога и, более того, юридически запрещает для себя такой диалог, мы продолжаем специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить наши интересы", — сказал спикер Путина.

Дмитрий Песков вспомнил "Стамбульские соглашения": что о них известно

Президент РФ Владимир Путин неоднократно упоминал о так называемых "Стамбульских соглашениях", которые были наработаны российской и украинской делегациями в Турции весной 2022 года. Российский диктатор настаивал, что они должны быть базой для мирных переговоров с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями Международного медиасовета на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 22 января 2025 года раскрыл детали переговоров в Турции и назвал стамбульские договоренности "ультиматумом убийцы". По его словам, переговоры в Стамбуле нельзя считать официальными переговорами, условия Кремля не могли быть приняты Украиной и договоренности не ратифицировались. Владимир Зеленский отметил, что российская сторона ставила недопустимые ультиматумы, как признание оккупированных территорий российскими, уменьшение украинской армии в несколько раз и отказ от оружия дальностью более 20 км.

Напомним, 6 марта в Кремле отреагировали на выступление президента Франции, который призвал обсудить развертывание ядерного оружия для защиты Европы от российской угрозы. Песков назвал риторику Макрона "очень конфронтационной".

Также 6 марта китайский представитель в Европейском Союзе Лу Шае раскритиковал отношение США к Украине, ЕС и переговорам и заявил, что удивлен политикой американского президента Дональда Трампа.

Специальный представитель Белого дома по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф 6 марта назвал темы, которые будут обсуждаться на встрече США и Украины в Саудовской Аравии. По его словам, в первую очередь будут говорить о прекращении огня.