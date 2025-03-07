"Стамбульські угоди" будуть базою: в Кремлі розкрили своє бачення переговорів з Україною

Речник Кремля Дмитро Пєсков каже, що кандидатуру перемовника від РФ ще не визначили. Також він заперечив, що нічний удар по енергооб'єктах України був відповіддю на план перемир'я від президента Франції Емманюеля Макрона.

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Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі вважають "Стамбульські угоди" базою для майбутніх переговорів з Україною. Про це пише 7 березня російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС.

"У Вашингтоні теж ми чули заяви про те, що це може стати базою, відправною точкою для переговорів. І, звичайно, президент Путін говорив про те, що переговори можуть мати відправною точкою саме стамбульські домовленості", — сказав Пєсков.

Крім того, Пєсков сказав, що РФ і США перебувають у контакті щодо підготовки до мирних переговорів, але кандидатура перемовника з російської сторони поки не визначена. Також він заявив про необхідність діалогу між Росією та Штатами про ядерне роззброєння, відповідаючи на питання про ініціативу президента США Дональда Трампа щодо цього.

Речник президента країни-агресора заперечив, що масований удар по енергетичних об'єктах України в ніч на 7 березня був реакцією Москви на запропонований президентом Франції Емманюелем Макроном план перемир'я в повітрі, на морі та в енергетиці.

Пєсков також заявив, що Москва надає перевагу "політико-дипломатичним методам", але вимушена продовжувати "спеціальну воєнну операцію", як у Росії називають повномасштабне вторгнення до України, щоб захищати власні інтереси.

"У Росії є свої інтереси. Нам необхідно забезпечити свою безпеку. Ми проводимо для цього спеціальну військову операцію. Але, звичайно, досягнення наших цілей політико-дипломатичними методами для нас є кращим. Але в умовах, коли та ж Україна відмовляється від діалогу і, ба більше, юридично забороняє для себе такий діалог, ми продовжуємо спеціальну військову операцію з тим, щоб забезпечити наші інтереси", — сказав речник Путіна.

Дмитро Пєсков згадав "Стамбульські угоди": що про них відомо

Президент РФ Володимир Путін неодноразово згадував про так звані "Стамбульські угоди", які були напрацьовані російською та українською делегаціями в Туреччині навесні 2022 року. Російський диктатор наполягав, що вони мають бути базою для мирних переговорів з Україною.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі 22 січня 2025 року розкрив деталі переговорів у Туреччині та назвав стамбульські домовленості "ультиматумом убивці". За його словами, перемовини в Стамбулі не можна вважати офіційними переговорами, умови Кремля не могли бути прийняті Україною та домовленості не ратифікувалися. Володимир Зеленський зазначив, що російська сторона ставила неприпустимі ультиматуми, як визнання окупованих територій російськими, зменшення української армії в кілька разів і відмова від зброї дальністю понад 20 км.

Нагадаємо, 6 березня в Кремлі відреагували на виступ президента Франції, який закликав обговорити розгортання ядерної зброї для захисту Європи від російської загрози. Пєсков назвав риторику Макрона "дуже конфронтаційною".

Також 6 березня китайський представник в Європейському Союзі Лу Шає розкритикував ставлення США до України, ЄС та переговорів і заявив, що здивований політикою американського президента Дональда Трампа.

Спеціальний представник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф 6 березня назвав теми, які обговорюватимуть на зустрічі США та України в Саудівській Аравії. За його словами, насамперед говоритимуть про припинення вогню.