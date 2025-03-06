"Вражений" політикою: Китай розкритикував ставлення США до України, ЄС та переговорів

Європі та Україні потрібно звернути увагу на манеру перемовин Китаю, який ніколи не діє так, як США, заявив високопоставлений китайський дипломат.

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Китайський представник в Європейському Союзі Лу Шайє здивований політикою президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо України, ЄС та переговорів про завершення війни з Російською Федерацією. Китайська Народна Республіка діє зовсім інакше. Заяву представника КНР опублікувало медіа South China Morning Post.

Заява Лу Шайє пролунала на панельній дискусії з іншими високопоставленими дипломатами. Він заявив, що дії США є "нахабними та владними", а також "жахливими". З його слів, він "вражений" тим, як Трамп ставиться до ЄС та України, усунувши їх від перемовин з РФ. Представник КНР наголосив, що такої поведінки ніколи не демонстрував Китай, і запропонував європейським урядам звернути увагу на цю різницю.

"[Порівнявши] це, вони побачать, що дипломатичний підхід Китаю наголошує на мирі, дружбі, доброму волі та взаємовигідній співпраці", — сказав Лу Шайє.

Дипломат також висловився щодо ставлення Китаю до спроб США завершити російсько-українську війну. КНР вказує, що це гарні наміри, але до процесу слід долучати усі зацікавлені сторони — Україну та ЄС у тому числі.

"Різні запропоновані рішення мають бути предметом рівноправного обговорення, а не диктуватися кільком обраними", — навело медіа слова представника КНР.

Раніше Фокус писав про Лу Шайє. Дипломат відзначився у квітні 2023 року, коли заявив, що країни, які раніше входили до СРСР, мають "несправжню незалежність".

На порталі державного медіа КНР Сіньхує не відшукалось останніх реакцій на дії США в Європі. Натомість там писали про несправедливість слів Трампа, який звинувачує Китай у поширенні фентанілу серед американців. Також Білому дому дорікають на підняття мит і нагадують, що виступають за взаємовигідну економічну співпрацю.

Мирні переговори — деталі

Зазначимо, в лютому 2025 року відбулась перша зустріч делегацій США та РФ після початку російсько-української війни. При цьому Білий дім запевняв, що не ідеться про мирні переговори, саму тому на зустрічі немає представників України та ЄС. На початку березня, після не укладання угоди про корисні копалини, Вашингтон почав вимагати від Києва перемир'я з росіянами. Щоб "переконати" українців, США припинили надсилання вантажів зі зброєю та надання розвідувальних даних.

Нагадуємо, заява китайського чиновника пролунала через день після заяви міністра оборони США Піта Гегсета про можливість війни з КНР.