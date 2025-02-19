Замість поступок щодо України Кремль запропонував Трампу економічні вигоди та інвестиції, — ISW

За словами вашингтонських аналітиків, на переговорах в Ер-Ріяді представники РФ намагалися представити економічні стимули як більш вигідні США, ніж РФ. Насправді ж Росії самій потрібна термінова економічна допомога, щоб уникнути кризи, що насувається у 2025-2026 роках.

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Російські офіційні особи в Саудівській Аравії почали те, що, ймовірно, триватиме — спроби підштовхнути Сполучені Штати погодитися на економічні та інвестиційні вигоди замість будь-яких реальних поступок щодо України. Про це пише "Інститут вивчення війни" (ISW) з посиланням на коментарі CNN гендиректора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва.

Дмитрієв перебував у складі російської делегації в Саудівській Аравії й зустрівся з кількома невказаними членами делегації США в Ер-Ріяді до офіційних переговорів 18 лютого.

Він заперечував, що Москва насамперед прагнула зняти санкції, заявивши, що і США, і Росія виграють від економічного співробітництва. 18 лютого він анонсував, що надасть делегації США в Саудівській Аравії оцінку того, що американські компанії втратили ймовірні 300 млрд доларів через відхід із російського ринку.

Дмитрієв заявив, що великі американські нафтові компанії "вели дуже успішний бізнес у Росії", і що компанії повернуться в Росію "в якийсь момент", оскільки не "відмовляться" від можливостей, які пропонує Росія в плані доступу до природних ресурсів.

Дмитрієв заявив, що делегація РФ висунула низку невизначених економічних пропозицій, які розглядають США. Він вважає, що в цих сферах може бути досягнуто прогресу протягом наступних двох-трьох місяців.

Мирні переговори: РФ запропонувала США економічні стимули

Представник РФ також закликав Росію і США створити спільні проєкти в Арктиці, а представник посольства Росії в Канаді Володимир Проскуряков, який, як повідомляють, є фахівцем з Арктики, також був присутній на двосторонній зустрічі 18 лютого.

Кремль, мабуть, намагається підштовхнути Сполучені Штати до прийняття економічних умов, які не пов'язані з війною в Україні, можливо, в обмін на українські та західні поступки щодо війни.

Важливо

Зеленський розлютив Трампа критикою переговорів з РФ без України, — The Guardian

"Ухвалення Америкою пропонованих Росією економічних заходів — без вимоги будь-яких поступок щодо України — позбавило б США важелів, які знадобляться для досягнення заявленої Трампом мети, тобто міцного і сталого миру, який був би вигідний і Сполученим Штатам, і Україні", — зазначають автори.

За їхніми словами, Дмитрієв спробував представити економічні стимули як вигідніші Сполученим Штатам, ніж для РФ, але насправді Росії самій потрібна термінова економічна допомога, щоб запобігти кризі, що насувається, у 2025 і 2026 роках.

Нагадаємо, що Лавров висловився про переговори в Ер-Ріяді: зокрема про територіальні поступки та участь Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що Зеленський прокоментував удар по Одесі "після сумнозвісної зустрічі в Ер-Ріяді".