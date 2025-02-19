Вместо уступок по Украине Кремль предложил Трампу экономические выгоды и инвестиции, — ISW

По словам вашингтонских аналитиков, на переговорах в Эр-Рияде представители РФ пытались представить экономические стимулы как более выгодные США, нежели РФ. В действительности же России самой требуется срочная экономическая помощь, чтобы избежать надвигающегося кризиса 2025-2026 гг.

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Российские официальные лица в Саудовской Аравии начали то, что, вероятно, будет продолжаться — попытки подтолкнуть Соединенные Штаты согласиться на экономические и инвестиционные выгоды вместо любых реальных уступок по Украине. Об этом пишет "Институт изучения войны" (ISW) со ссылкой на комментарии гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева CNN.

Дмитриев находился в составе российской делегации в Саудовской Аравии и встретился с несколькими неуказанными членами делегации США в Эр-Рияде до официальных переговоров 18 февраля.

Он отрицал, что Москва в первую очередь стремилась снять санкции, заявив, что и США, и Россия выиграют от экономического сотрудничества. 18 февраля он анонсировал, что представит делегации США в Саудовской Аравии оценку того, что американские компании потеряли предполагаемые 300 млрд долларов из-за ухода с российского рынка.

Дмитриев заявил, что крупные американские нефтяные компании "вели очень успешный бизнес в России", и что компании вернутся в Россию "в какой-то момент", поскольку не "откажутся" от возможностей, которые предлагает Россия в плане доступа к природным ресурсам.

Дмитриев заявил, что делегация РФ выдвинула ряд неопределенных экономических предложений, которые рассматривают США. Он считает, что в этих областях может быть достигнут прогресс в течение следующих двух-трех месяцев.

Мирные переговоры: РФ предложила США экономические стимулы

Представитель РФ также призвал Россию и США создать совместные проекты в Арктике, а представитель посольства России в Канаде Владимир Проскуряков, который, как сообщается, является специалистом по Арктике, также присутствовал на двусторонней встрече 18 февраля.

Кремль, по-видимому, пытается подтолкнуть Соединенные Штаты к принятию экономических условий, которые не связаны с войной в Украине, возможно, в обмен на украинские и западные уступки в отношении войны.

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Зеленский разозлил Трампа критикой переговоров с РФ без Украины, — The Guardian

"Принятие Америкой предлагаемых Россией экономических мер — без требования каких-либо уступок по Украине взамен — лишило бы США рычагов, которые понадобятся для достижения заявленной Трампом цели, т.е. прочного и устойчивого мира, который был бы выгоден и Соединенным Штатам, и Украине", — отмечают авторы.

По их словам, Дмитриев попытался представить предлагаемые Россией экономические стимулы как более выгодные для Соединенных Штатов, нежели для РФ, но в действительности России самой требуется срочная экономическая помощь, чтобы предотвратить надвигающийся кризис в 2025 и 2026 годах.

Напомним, что Лавров высказался о переговорах в Эр-Рияде: в частности о территориальных уступках и участии Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Зеленский прокомментировал удар по Одессе "после печально известной встречи в Эр-Рияде".