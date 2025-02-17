О территориальных уступках и участии ЕС: Лавров высказался о переговорах в Эр-Рияде (видео)

Россияне не планируют говорить об обмене территориями, не зависимо от того, есть ли там люди или редкоземельные металлы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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Российские власти во время переговоров в Саудовской Аравии не планируют отказываться от оккупированных территорий, поскольку опасаются за жизнь россиян, которые там живут. Кроме того, Кремль не хочет видеть за столом переговоров представителей Европейского Союза. О позиции Москвы на переговорах в Эр-Рияде высказался глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, написало росСМИ "РИА Новости".

Заявления Лаврова относительно переговоров с США в Саудовской Аравии прозвучали во время брифинга, который состоялся в Москве в честь визита главы МИД Сербии Марко Джурича. Российский дипломат сказал, что россияне даже "мысли не допускают", чтобы уступить Украине ранее оккупированными территориями. Обосновывая позицию россиян, он использовал фразы "гитлеровские убийцы" и "нацистские замашки". Лавров отметил, что РФ не может отдать земли с "русскими людьми". С другой стороны, не отдадут земли "без людей с одними редкоземельными металлами".

Россиянин также высказался относительно того, почему на переговорах с США не должны быть представителей ЕС. Дипломат сказал, что европейцы будут "выцыганивать" замораживание войны, но на самом деле будут хотеть продолжения. По его словам, желание войны — это европейская "философия".

Мирные переговоры — что происходит в Саудовской Аравии

Отметим, 17 февраля источники издания Axioc обнародовали точную дату встречи делегаций США и РФ в Саудовской Аравии, на которой речь пойдет о завершении российско-украинской войны. С американской стороны в переговорах будет участвовать госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и советник по нацбезопасности Майк Уолц.

Украина не получила официального приглашения на эту встречу, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook 16 февраля сообщила, что украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию и готовит визит президента.

17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва делегировала на переговоры двух топ-чиновников — главу МИД Сергея Лаврова и советника президента РФ по вопросам внешней политики Юрия Ушакова. При этом он отметил, что чиновники будут договариваться о визите президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Напоминаем, издание CNN сообщило, что Саудовская Аравия планирует быть активным переговорщиком во время встречи команд США и РФ в Эр-Рияде. На портале Newsweek 16 февраля написали о встрече Трампа и Путина и уточнили, когда она состоится.