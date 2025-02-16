Украина готова обсудить отказ от оккупированных территорий: Зеленский назвал условие

По словам президента, Киев может отказаться от оккупированных территорий в рамках дипломатического соглашения, согласно которому Украина вступит в НАТО и переговорами вернет утраченные земли.

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Украина никогда не признает оккупированные территории частью Российской Федерации. В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что был бы готов обсудить отказ от оккупированных территорий как часть дипломатического соглашения, по которому Украина могла бы присоединиться к Североатлантическому альянсу. Об этом глава государства сказал в интервью американскому телеканалу NBC News.

"Юридически мы не признаем, все понимают, что это неконституционно — признать нашу оккупированную территорию территорией России. Мы никогда этого не сделаем. Дело не в каких-то переговорах. Мы никогда не будем говорить об этом", — сказал Зеленский.

По его словам, эта позиция касается и аннексированного Крыма.

"Мы никогда не признаем это, потому что через годы все украинское будет украинским. Возможно, не знаю когда, но да, мы должны вернуть его (Крым — ред.) путем дипломатии. Если мы в НАТО, то понятно, почему путем дипломатии", — заявил президент Украины.

Глава государства добавил, что Украина в будущем будет искать "хороший дипломатический путь" возвращения утраченных территорий, но "люди — это самое важное на сегодня".

В то же время Зеленский все еще считает, что Украина может выиграть войну в военном плане.

"Конечно, да. Но это много потерь. Мы понимаем, насколько большие. Я думаю, что это слишком много. И я не уверен, что с такой скоростью. Если наши партнеры не помогут, не поддержат, будет трудно. Это будет долго. Дольше, чем может быть", — отметил президент Украины.

Напомним, 14 февраля руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, когда Владимир Зеленский будет готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

15 февраля спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что "взял" 180 дней для того, чтобы привлечь к миру в Украине все стороны.