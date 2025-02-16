Україна готова обговорити відмову від окупованих територій: Зеленський назвав умову

За словами президента, Київ може відмовитися від окупованих територій у рамках дипломатичної угоди, згідно з якою Україна вступить в НАТО і переговорами поверне втрачені землі.

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Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Російської Федерації. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що був би готовий обговорити відмову від окупованих територій як частину дипломатичної угоди, за якою Україна могла б приєднатися до Північноатлантичного альянсу. Про це глава держави сказав в інтерв'ю американському телеканалу NBC News.

"Юридично ми не визнаємо, всі розуміють, що це неконституційно — визнати нашу окуповану територію територією Росії. Ми ніколи цього не зробимо. Справа не в якихось переговорах. Ми ніколи не говоритимемо про це", — сказав Зеленський.

За його словами, ця позиція стосується й анексованого Криму.

"Ми ніколи не визнаємо це, бо через роки все українське буде українським. Можливо, не знаю коли, але так, ми маємо повернути його (Крим — ред.) шляхом дипломатії. Якщо ми в НАТО, то зрозуміло, чому шляхом дипломатії", — заявив президент України.

Глава держави додав, що Україна у майбутньому буде шукати "хороший дипломатичний шлях" повернення втрачених територій, але "люди — це найважливіше на сьогодні".

Водночас Зеленський все ще вважає, що Україна може виграти війну у військовому плані.

"Звичайно, так. Але це багато втрат. Ми розуміємо, наскільки великі. Я думаю, що це занадто багато. І я не впевнений, що з такою швидкістю. Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, буде важко. Це буде довго. Довше, ніж може бути", — зазначив президент України.

Нагадаємо, 14 лютого керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, коли Володимир Зеленський буде готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.

15 лютого спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що "взяв" 180 днів для того, щоб залучити до миру в Україні всі сторони.