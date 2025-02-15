"Такий момент ще не настав": Єрмак пояснив, коли Зеленський зустрінеться з Путіним (відео)

За словами Андрія Єрмака, зустріч з делегацією США в Мюнхені пройшла "предметно", проте якогось конкретного плану від американців українська сторона не почула.

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Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним тоді, коли Україна матиме сильну позицію та чіткі гарантії безпеки. Про це в етері телемарафону заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Він буде готовий зустрітись з Путіним, коли наступить той момент, коли Україна буде готова до таких перемовин: коли Україна буде мати сильну позицію, узгоджену зі своїми партнерами, у першу чергу США та Європою. Коли Україна буде розуміти, які гарантії безпеки ми будемо мати. Такий момент ще не настав", — сказав Єрмак.

Він підкреслив, що зустрічі з російськими представниками не заплановані під час Мюнхенської безпекової конференції, а також не передбачаються й в Саудівській Аравії, куди Володимир Зеленський збирається з офіційним візитом.

Як пройшла зустріч США та України у Мюнхені

Андрій Єрмак підкреслив, що зустріч української та американської делегацій була "предметною", під час якої стало зрозуміло, що США зацікавлені у закінченні війни та встановленні "стабільного миру".

"Якогось конкретного плану ми не почули. І було б дивно, тому що не може існувати план, який неузгоджений з Україною", — зазначив Єрмак.

Керівник Офісу президента наголосив, що навіть, якщо у якихось країнах зароджуються плани про закінчення війни, вони не працюють і не є реальними для України, якщо вони не погоджені з українською владою.

За словами Єрмака, на безпековій конференції в Мюнхені лідери багатьох країн ще раз підтвердили прихильність принципу "нічого про Україну без України".

Нагадаємо, 12 лютого Андрій Єрмак заявив, що Трамп та Зеленський домовились про негайний початок роботи команд щодо закінчення війни.

14 лютого Володимир Зеленський заявив, що не планує зустрічатися з росіянами.