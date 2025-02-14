На безпековій конференції у Мюнхені Зеленський озвучив умови зустрічі з Путіним: подробиці

Володимир Зеленський зустрінеться з Путіним лише після того, як разом із президентом США Дональдом Трампом буде розроблено спільний план припинення війни.

Related video

Президент України Володимир Зеленський не планує зустрічатися з росіянами. На цьому глава держави наголосив під час виступу на панелі "Майбутнє українсько-американське безпекове співробітництво", яка проходить під час безпекової конференції у Мюнхені.

"Я не буду зустрічатися з росіянами, не знаю, раді вони цьому чи ні, але це не є частиною моїх планів", — зазначив Володимир Зеленський.

Важливо

Удар по "Саркофагу" ЧАЕС і переговори щодо України: про що говорив Зеленський на Мюнхенській конференції (відео)

За його словами, він, як президент, зустрінеться лише з одним росіянином, маючи на увазі очільника Кремля. Причому, наголосив Зеленський, зустріч із Володимиром Путіним відбудеться лише після того, як разом із президентом США Дональдом Трампом та європейськими партнерами буде розроблено спільний план щодо припинення війни.

"Лише в цьому випадку я готовий зустрітися", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин інформував, що зустріч представників України, Росії та США на безпековій конференції у Мюнхені не передбачається. Оскільки для серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру спочатку повинна з'явитися узгоджена спільна позиція.

Тим часом Bloomberg повідомив, що російський президент Володимир Путін збирає досвідчену команду для переговорів із представниками Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. До її складу входять люди, які мають за плечима "десятиліття досвіду ведення переговорів з високими ставками".