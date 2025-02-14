Путін збирає команду "важковаговиків" для переговорів щодо України: ЗМІ назвали імена

За даними Bloomberg, підбір переговорників демонструє, що очільник Кремля налаштований забезпечити для себе сприятливий результат будь-яких переговорів.

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Російський президент Володимир Путін збирає досвідчену команду для переговорів із представниками Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. До її складу входять люди, які мають за плечима "десятиліття досвіду ведення переговорів з високими ставками". Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Серед них — Юрій Ушаков, головний радник Кремля з міжнародних питань, який працює у дипломатії понад 50 років, та керівник російської зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, який служив разом із Путіним у КДБ. Крім того, важливу роль у процесі може відігравати фінансист Кирило Дмитрієв, випускник Стенфорда та Гарварда, який має зв’язки з сім’єю російського президента, повідомляють джерела видання. Він може стати неофіційним посередником у контактах з командою Трампа.

Рішення залучити саме цих людей свідчить про те, наскільки рішуче російський лідер прагне досягти сприятливого результату в будь-яких переговорах, вважають журналісти. Це також може означати, що вимоги Москви щодо України не змінилися за три роки після початку повномасштабного вторгнення.

Переговорники Кремля: хто вони

Кирило Дмитрієв, який працював у McKinsey та Goldman Sachs, має значний досвід ведення міжнародних переговорів. Його залучення демонструє готовність Кремля адаптуватися до нестандартного стилю ведення справ Трампа.

Кирило Дмитрієв Фото: пресслужба президента РФ

Водночас команда Трампа має значно менший досвід у питаннях України та прямих перемовинах з Москвою, що може стати серйозним викликом, вважають у Bloomberg. Адже, попри загальну невизначеність щодо потенційної угоди, Путін не демонструє готовності йти на суттєві поступки.

77-річний Юрій Ушаков є радником Путіна понад 12 років і раніше обіймав посаду посла РФ у США (1998–2008), що дає йому глибоке розуміння американської політики.

Юрій Ушаков та Володимир Путін Фото: РИА Новости

Сергій Наришкін, який працює з Путіним понад 40 років, є одним із найближчих соратників російського лідера. За даними російських ЗМІ, він підтвердив, що Кремль вже доручив зберігати контакти з американськими спецслужбами після телефонної розмови Путіна і Трампа.

Сергій Наришкін Фото: РИА

І Ушаков, і Наришкін брали участь у ранніх переговорах про припинення вогню в Україні на початку 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ.

На думку експертів, незвичний стиль ведення переговорів Трампа може створити труднощі для російської команди.

"Російській стороні буде складніше працювати з таким нестандартним співрозмовником, як Трамп, який може пропонувати несподівані ідеї та іноді поводитися агресивно. Це змушує Кремль розглядати варіанти, які вони могли не враховувати раніше", — вважає Емілі Ферріс, старша наукова співробітниця Королівського інституту оборонних досліджень у Лондоні.

Роль Дмитрієва у переговорах

49-річний Дмитрієв уже відігравав роль посередника під час нещодавнього звільнення американського вчителя Марка Фогеля з російської в’язниці. Білий дім натякав на це, коли спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що у процесі був залучений "джентльмен з Росії" на ім’я Кирило.

"Його участь у цьому обміні свідчить, що Кремль розглядає його як жест доброї волі у ширшому контексті переговорів щодо України. Росія веде більш прагматичну гру і намагається мати у своїй команді когось, хто може "говорити про справи" з командою Трампа", — вважає Ферріс.

Дмитрієв народився у Києві. Після роботи у західних компаніях поїхав до Росії, очоливши суверенний фонд РФ. Він має великий досвід укладання угод із міжнародними партнерами, а також тісні зв’язки на Близькому Сході.

Дмитрієв перебуває під санкціями США, які назвали його "близьким союзником Путіна". Він одружений із людиною з близького оточення молодшої доньки російського президента.

Його ім’я згадувалося у звіті спецпрокурора Роберта Мюллера, де йшлося про спроби налагодити контакти з адміністрацією Трампа після виборів 2016 року.

Він також має міцні зв’язки в Саудівській Аравії, яку Трамп розглядає як можливе місце для переговорів із Путіним. У 2019 році спадкоємний принц Мохаммед бін Салман нагородив його найвищою державною нагородою королівства, а у 2023 році Дмитрієв супроводжував Путіна під час візитів до ОАЕ та Ер-Ріяда.

Хто ще може взяти участь у переговорах від РФ

За інформацією джерел Bloomberg, інші члени російської команди, які брали участь у перемовинах 2022 року, можуть знову долучитися до процесу. Це, зокрема, помічник Путіна Володимир Мединський, який відповідатиме за контакти з українською стороною.

Мединський, як і Дмитрієв, народився в Україні. Він тривалий час працював на державній службі та брав участь у створенні шкільного підручника з історії, де Захід звинувачується у спробах дестабілізувати Росію.

Нагадаємо, 13 лютого президент США Дональд Трамп анонсував зустріч представників України, США та Росії в Саудівській Аравії. За його словами, вона має відбутися наступного тижня.

14 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями відвідає ОАЕ, Саудівську Аравію та Туреччину. Водночас він запевнив, що зустрічей там із представниками РФ чи США не буде.