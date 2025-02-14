Путин собирает команду "тяжеловесов" для переговоров по Украине: СМИ назвали имена

По данным Bloomberg, подбор переговорщиков демонстрирует, что глава Кремля настроен обеспечить для себя благоприятный исход любых переговоров.

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Российский президент Владимир Путин собирает опытную команду для переговоров с представителями Дональда Трампа по завершению войны в Украине. В ее состав входят люди, которые имеют за плечами "десятилетия опыта ведения переговоров с высокими ставками". Об этом говорится в материале Bloomberg.

Среди них — Юрий Ушаков, главный советник Кремля по международным вопросам, который работает в дипломатии более 50 лет, и руководитель российской внешней разведки Сергей Нарышкин, который служил вместе с Путиным в КГБ. Кроме того, важную роль в процессе может играть финансист Кирилл Дмитриев, выпускник Стэнфорда и Гарварда, который имеет связи с семьей российского президента, сообщают источники издания. Он может стать неофициальным посредником в контактах с командой Трампа.

Решение привлечь именно этих людей свидетельствует о том, насколько решительно российский лидер стремится достичь благоприятного результата в любых переговорах, считают журналисты. Это также может означать, что требования Москвы в отношении Украины не изменились за три года после начала полномасштабного вторжения.

Переговорщики Кремля: кто они

Кирилл Дмитриев, который работал в McKinsey и Goldman Sachs, имеет значительный опыт ведения международных переговоров. Его привлечение демонстрирует готовность Кремля адаптироваться к нестандартному стилю ведения дел Трампа.

Кирилл Дмитриев Фото: пресс-служба президента РФ

В то же время команда Трампа имеет значительно меньший опыт в вопросах Украины и прямых переговорах с Москвой, что может стать серьезным вызовом, считают в Bloomberg. Ведь, несмотря на общую неопределенность относительно потенциальной сделки, Путин не демонстрирует готовности идти на существенные уступки.

77-летний Юрий Ушаков является советником Путина более 12 лет и ранее занимал должность посла РФ в США (1998-2008), что дает ему глубокое понимание американской политики.

Юрий Ушаков и Владимир Путин Фото: РИА Новости

Сергей Нарышкин, который работает с Путиным более 40 лет, является одним из ближайших соратников российского лидера. По данным российских СМИ, он подтвердил, что Кремль уже поручил сохранять контакты с американскими спецслужбами после телефонного разговора Путина и Трампа.

Сергей Нарышкин Фото: РИА

И Ушаков, и Нарышкин участвовали в ранних переговорах о прекращении огня в Украине в начале 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ.

По мнению экспертов, необычный стиль ведения переговоров Трампа может создать трудности для российской команды.

"Российской стороне будет сложнее работать с таким нестандартным собеседником, как Трамп, который может предлагать неожиданные идеи и иногда вести себя агрессивно. Это заставляет Кремль рассматривать варианты, которые они могли не учитывать ранее", — считает Эмили Феррис, старший научный сотрудник Королевского института оборонных исследований в Лондоне.

Роль Дмитриева в переговорах

49-летний Дмитриев уже играл роль посредника во время недавнего освобождения американского учителя Марка Фогеля из российской тюрьмы. Белый дом намекал на это, когда специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в процессе был задействован "джентльмен из России" по имени Кирилл.

"Его участие в этом обмене свидетельствует, что Кремль рассматривает его как жест доброй воли в более широком контексте переговоров по Украине. Россия ведет более прагматичную игру и пытается иметь в своей команде кого-то, кто может "говорить о делах" с командой Трампа", — считает Феррис.

Дмитриев родился в Киеве. После работы в западных компаниях уехал в Россию, возглавив суверенный фонд РФ. Он имеет большой опыт заключения сделок с международными партнерами, а также тесные связи на Ближнем Востоке.

Дмитриев находится под санкциями США, которые назвали его "близким союзником Путина". Он женат на человеке из близкого окружения младшей дочери российского президента.

Его имя упоминалось в отчете спецпрокурора Роберта Мюллера, где говорилось о попытках наладить контакты с администрацией Трампа после выборов 2016 года.

Он также имеет прочные связи в Саудовской Аравии, которую Трамп рассматривает как возможное место для переговоров с Путиным. В 2019 году наследный принц Мохаммед бин Салман наградил его высшей государственной наградой королевства, а в 2023 году Дмитриев сопровождал Путина во время визитов в ОАЭ и Эр-Рияд.

Кто еще может принять участие в переговорах от РФ

По информации источников Bloomberg, другие члены российской команды, которые участвовали в переговорах 2022 года, могут снова присоединиться к процессу. Это, в частности, помощник Путина Владимир Мединский, который будет отвечать за контакты с украинской стороной.

Мединский, как и Дмитриев, родился в Украине. Он долгое время работал на государственной службе и участвовал в создании школьного учебника по истории, где Запад обвиняется в попытках дестабилизировать Россию.

Напомним, 13 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал встречу представителей Украины, США и России в Саудовской Аравии. По его словам, она должна состояться на следующей неделе.

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни посетит ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию. При этом он заверил, что встреч там с представителями РФ или США не будет.