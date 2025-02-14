Мирні переговори: втрату окупованих територій України запишуть у спецугоді, — Келлог

Американська влада визнає, що Україна не відвоює кордони станом до 2014 року. Окуповані території стануть предметом майбутніх торгів.

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Україна навряд чи відвоює кордони станом до 2014 року, втрату окупованих територій зафіксують у спеціальній угоді. Про це заявив спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо Росії та України Кіт Келлог в ефірі каналу Fox News.

Територіальних кордонів до того, як війська РФ увійшли до Криму, вже не буде. Сторонам знадобиться угода про потенційну втрату території, розповів Келлог.

Проте фіксація втрат України в майбутній мирній угоді не означає міжнародного визнання територій російськими. Келлог згадав, як США не визнавали приналежність країн Балтії до СРСР, тому питання територій можна розглядати в довгостроковій перспективі на переговорах.

У той час діяла доктрина Веллеса, в якій США зобов'язалися не визнавати балтійські країни частиною Радянського Союзу. Документ підписав заступник держсекретаря США Самнер Веллес 23 липня 1940 року після введення армії СРСР і проголошення радянських республік у Прибалтиці.

Декларація лише засуджувала анексію країн Балтії і діяла до 1991 року, а після розпаду Радянського Союзу Естонія, Латвія і Литва знову здобули незалежність.

Воюючим сторонам, на думку Келлога, потрібен справжній стабільний мир. Угода має гарантувати довговічний і дуже стійкий режим безпеки, додав він.

Спецпредставник Трампа впевнений, що європейські союзники також підтримають справжній, стабільний і довгостроковий мир.

Нагадаємо, в Євросоюзі сильно стурбовані переговорами Трампа з Росією. Деякі чиновники радять Києву "послати Трампа слідом за російським кораблем".

Тим часом представники України, РФ і США готуються зустрітися в Саудівській Аравії наступного тижня. Топчиновники трьох країн обговорять мирне врегулювання.