Удар по "Саркофагу" ЧАЕС і переговори щодо України: про що говорив Зеленський на Мюнхенській конференції (відео)

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки-2025. Мирні переговори за участю США, України та Росії будуть складними, адже кожна сторона хоче перемогти, заявив він.

Related video

Мюнхенська конференція з безпеки-2025 розпочалася 14 лютого, у Німеччині. Президент України Володимир Зеленський встиг поговорити з журналістами на полях події та розповів про перебіг переговорів щодо завершення війни.

Зеленський готується відвідати Саудівську Аравію і Туреччину

Мюнхенська конференція триватиме три дні — до 16 лютого. Тема війни в Україні та пошуків шляхів до миру буде центральною. На полях конференції запланована зустріч делегацій України та США.

Привіт від Путіна: російський дрон вразив "Саркофаг" Чорнобильської АЕС

Уранці 14 лютого російський ударний дрон влучив в "Укриття", захист четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. БПЛА йшов на висоті 85 метрів, тому радари не побачили його, що доводить цілеспрямованість удару по саркофагу.

Таку подію Зеленський назвав "привітом" від Путіна і Росії, а також черговим доказом того, що російський лідер не бажає закінчити війну.

"Це дає нам можливість говорити, що вони спеціально це робили. Це не так, що дрон змінив напрямок... Удар був саме в "Саркофаг" і в день початку Мюнхенської конференції", — заявив президент.

Дивізії для Білорусі — Росія готує 100-150 тисяч солдат і нападе на НАТО

За словами Зеленського, Росія хоче у 2025 році підготувати 15 дивізій, у яких буде до 100-150 тисяч військових. Настільки значна кількість військ посилить Білоруський напрямок.

"Ви знаєте, що відбувається з білорусами? Ніхто про це не думає. Цього року Росія підготує 15 дивізій для тренування і посилення ситуації на Білоруському напрямку. Ми думаємо, що вони всі будуть на території Білорусі, або частково", — розповів глава держави.

Дивізії, як вказує Зеленський, можуть піти як в Україну, так і в Польщу чи Балтійські країни.

"Вони можуть піти як в Україну, як це було у 2022 році, або ж підуть у Польщу чи країни Балтії. Я думаю, що у нього [у Путіна] така ідея. Виходячи з того, що я отримую від розвідки, він готує війну з НАТО наступного року", — поділився він думкою.

Усі хочуть перемогти: як пройдуть переговори у форматі "США — Росія — Україна"

Мирні переговори за участю США, України та Росії пройдуть складно, адже кожна сторона хоче в підсумку вийти переможцем, сказав Володимир Зеленський.

При цьому він допустив прямі діалоги російської та американської сторін "на якомусь рівні".

"Якась інформація є. Ну якщо чесно, вони завжди говорили", — продовжив він.

У Зеленського запитали, чи наполягатиме Україна на гарантії безпеки від США, на що той відповів, що Україна "дуже хоче гарантії безпеки від США".

Не менш важливим було питання про розміщення в Україні іноземного військового контингенту.

"Я сказав, що ми готові на контингент, який складається навіть виключно з українців. Питання — яке оснащення? Якщо у нас 150-160 літаків F-16, 25+ систем Patriot — для чого нам команди США чи європейців? Питання в громадянстві не стоїть. США потрібні як союзники", — зазначив президент.

Україна також готова обговорювати зі США всі параметри майбутнього світу, зокрема й членство в НАТО. Зеленський каже, що Україна не висуває США умов для зустрічі з Трампом.

"Я передав президенту Трампу, що я готовий у будь-який момент говорити. Жодних умов. І ми готові говорити про все — від контингенту до НАТО", — заявив він.

Зеленський розуміє, чому Штати не дозволяють Україні вступити до НАТО, і не впевнений, чи зміниться це рішення в майбутньому. Україна зі свого боку не виключає необхідності змінити позицію щодо прагнення потрапити до НАТО.

Володимир Зеленський також готується відвідати Саудівську Аравію і Туреччину, але під час поїздки не зустрічатиметься з росіянами. Коли саме запланована поїздка, він не уточнив.

Президент США Дональд Трамп 13 лютого говорив, що представники США, України та РФ зустрінуться в Саудівській Аравії наступного тижня.