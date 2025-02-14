Удар по "Саркофагу" ЧАЭС и переговоры по Украине: о чем говорил Зеленский на Мюнхенской конференции (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности-2025. Мирные переговоры с участием США, Украины и России будут сложными, ведь каждая сторона хочет победить, заявил он.

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Мюнхенская конференция по безопасности-2025 началась 14 февраля, в Германии. Президент Украины Владимир Зеленский успел поговорить с журналистами на полях события и рассказал о ходе переговоров по завершению войны.

Зеленский готовится посетить Саудовскую Аравию и Турцию

Мюнхенская конференция продлится три дня — до 16 февраля. Тема войны в Украине и поисков путей к миру будет центральной. На полях конференции запланирована встреча делегаций Украины и США.

Привет от Путина: российский дрон поразил "Саркофаг" Чернобыльской АЭС

Утром 14 февраля российский ударный дрон попал в "Укрытие", защиту четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. БПЛА шел на высоте 85 метров, поэтому радары не увидели его, что доказывает целенаправленность удара по саркофагу.

Такое событие Зеленский назвал "приветом" от Путина и России, а также очередным доказательством того, что российский лидер не желает закончить войну.

"Это дает нам возможность говорить, что они специально это делали. Это не так, что дрон изменил направление… Удар был именно в "Саркофаг" и в день начала Мюнхенской конференции", — заявил президент.

Дивизии для Беларуси — Россия готовит 100-150 тысяч солдат и нападет на НАТО

По словам Зеленского, Россия хочет в 2025 году подготовить 15 дивизий, в которых будет до 100-150 тысяч военных. Столь значительное число войск усилит Беларусское направление.

"Вы знаете, что происходит с белорусами? Никто об этом не думает. В этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления ситуации на Белорусском направлении. Мы думаем, что они все будут на территории Беларуси, или частично", — рассказал глава государства.

Дивизии, как указывает Зеленский, могут пойти как в Украину, так и в Польшу или Балтийские страны.

"Они могут пойти как в Украину, как это было в 2022 году, или же пойдут в Польшу или страны Балтии. Я думаю, что у него [у Путина] такая идея. Исходя из того, что я получаю от разведки, он готовит войну с НАТО в следующем году", — поделился он мнением.

Все хотят победить: как пройдут переговоры в формате "США — Россия — Украина"

Мирные переговоры с участием США, Украины и России пройдут сложно, ведь каждая сторона хочет в итоге выйти победителем, сказал Владимир Зеленский.

При этом он допустил прямые диалоги российской и американской сторон "на каком-то уровне".

"Какая-то информация есть. Ну если честно, они всегда говорили", — продолжил он.

У Зеленского спросили, будет ли настаивать Украина на гарантиях безопасности от США, на что тот ответил, что Украина "очень хочет гарантии безопасности от США".

Не менее важным был вопрос о размещении в Украине иностранного военного контингента.

"Я сказал, что мы готовы на контингент, который состоит даже исключительно из украинцев. Вопрос — какое оснащение? Если у нас 150-160 самолетов F-16, 25+ систем Patriot — для чего нам команды США или европейцев? Вопрос в гражданстве не стоит. США нужны как союзники", — отметил президент.

Украина также готова обсуждать с США все параметры будущего мира, в том числе и членство в НАТО. Зеленский говорит, что Украина не выдвигает США условий для встречи с Трампом.

"Я передал президенту Трампу, что я готов в любой момент говорить. Никаких условий. И мы готовы говорить обо всем — от контингента до НАТО", — заявил он.

Зеленский понимает, почему Штаты не позволяют Украине вступить в НАТО, и не уверен, изменится ли это решение в будущем. Украина в свою очередь не исключает необходимости изменить позицию по стремлению попасть в НАТО.

Владимир Зеленский также готовится посетить Саудовскую Аравию и Турцию, но во время поездки не будет встречаться с россиянами. Когда именно запланирована поездка, он не уточнил.

Президент США Дональд Трамп 13 февраля говорил, что представители США, Украины и РФ встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе.