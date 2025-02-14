На конференции по безопасности в Мюнхене Зеленский озвучил условия встречи с Путиным: подробности

Владимир Зеленский встретится с Путиным только после того, как вместе с президентом США Дональдом Трампом будет разработан совместный план прекращения войны.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует встречаться с россиянами. Об этом глава государства заявил во время выступления на панели "Будущее украинско-американское сотрудничество в сфере безопасности", которая проходит во время конференции по безопасности в Мюнхене.

"Я не буду встречаться с россиянами, не знаю, рады они этому или нет, но это не является частью моих планов", — отметил Владимир Зеленский.

Важно

Удар по "Саркофагу" ЧАЭС и переговоры по Украине: о чем говорил Зеленский на Мюнхенской конференции (видео)

По его словам, он, как президент, встретится только с одним россиянином, имея в виду главу Кремля. Причем, подчеркнул Зеленский, встреча с Владимиром Путиным состоится только после того, как вместе с президентом США Дональдом Трампом и европейскими партнерами будет разработан совместный план по прекращению войны.

"Только в этом случае я готов встретиться", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин информировал, что встреча представителей Украины, России и США на конференции по безопасности в Мюнхене не предвидится. Поскольку для серьезного разговора ради настоящего и длительного мира сначала должна появиться согласованная общая позиция.

Между тем Bloomberg сообщил, что российский президент Владимир Путин собирает опытную команду для переговоров с представителями Дональда Трампа по завершению войны в Украине. В ее состав входят люди, которые имеют за плечами "десятилетия опыта ведения переговоров с высокими ставками".