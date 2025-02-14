"Це було весело": Зеленський розповів, як завдяки своєму жарту отримав особистий номер Трампа

Володимир Зеленський зауважив, що розраховує, на те, що президент Дональд Трамп допоможе Україні.

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Президент України Володимир Зеленський скористався своєм талантом гумориста і отримав особистий номер президента США Дональда Трампа. Цю історію Володимир Зеленський розповів у дискусії в рамках Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Журналісти поцікавилися у українського президента щодо того, як відбулася його нещодавня розмова з президентом США Дональдом Трампом. Володимир Зеленський, посміхнувшись, сказав, що може привідкрити непублічні деталі переговорів.

"Я розповім, як я отримав номер Трампа. Це було дуже весело – я розповім і впевнений, що президент Трамп не проти. Він мені сказав: "Дзвоніть мені, коли буде потреба. На що я відповів: "Так, так, але минулого разу Ви мені сказали телефонувати вам напряму, а номер не дали", – посміхаючись, переказав президент Зеленський.

За його словами після цього він отримав особистий номер президента США.

"На це він відповів – окей, окей, дав номер і сказав – тепер точно можете дзвонити мені у будь-який час", – розповів президент України.

Володимир Зеленський зауважив, що дійсно розраховує, на те, що президент Дональд Трамп допоможе Україні.

"Я дійсно на нього розраховую", – наголосив він.

Нагадаємо, що 14 лютого президент України Володимир Зеленський анонсував свій візит до ОАЕ, Саудівської Аравії та Туреччини, однак заявив, що зустрічей з росіянами чи американцями там не буде.