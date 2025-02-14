"Це було весело": Зеленський розповів, як завдяки своєму жарту отримав особистий номер Трампа
Володимир Зеленський зауважив, що розраховує, на те, що президент Дональд Трамп допоможе Україні.
Президент України Володимир Зеленський скористався своєм талантом гумориста і отримав особистий номер президента США Дональда Трампа. Цю історію Володимир Зеленський розповів у дискусії в рамках Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Журналісти поцікавилися у українського президента щодо того, як відбулася його нещодавня розмова з президентом США Дональдом Трампом. Володимир Зеленський, посміхнувшись, сказав, що може привідкрити непублічні деталі переговорів.
"Я розповім, як я отримав номер Трампа. Це було дуже весело – я розповім і впевнений, що президент Трамп не проти. Він мені сказав: "Дзвоніть мені, коли буде потреба. На що я відповів: "Так, так, але минулого разу Ви мені сказали телефонувати вам напряму, а номер не дали", – посміхаючись, переказав президент Зеленський.
За його словами після цього він отримав особистий номер президента США.
"На це він відповів – окей, окей, дав номер і сказав – тепер точно можете дзвонити мені у будь-який час", – розповів президент України.
Володимир Зеленський зауважив, що дійсно розраховує, на те, що президент Дональд Трамп допоможе Україні.
"Я дійсно на нього розраховую", – наголосив він.
Нагадаємо, що 14 лютого президент України Володимир Зеленський анонсував свій візит до ОАЕ, Саудівської Аравії та Туреччини, однак заявив, що зустрічей з росіянами чи американцями там не буде.