"Это было весело": Зеленский рассказал, как благодаря своей шутке получил личный номер Трампа благодаря своей шутке
Владимир Зеленский отметил, что рассчитывает на то, что президент Дональд Трамп поможет Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался своим талантом юмориста и получил личный номер президента США Дональда Трампа. Эту историю Владимир Зеленский рассказал в дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Журналисты поинтересовались у украинского президента относительно того, как состоялся его недавний разговор с президентом США Дональдом Трампом. Владимир Зеленский, улыбнувшись, сказал, что может приоткрыть непубличные детали переговоров.
"Я расскажу, как я получил номер Трампа. Это было очень весело — я расскажу и уверен, что президент Трамп не против. Он мне сказал: "Звоните мне, когда будет нужно. На что я ответил: "Да, да, но в прошлый раз Вы мне сказали звонить вам напрямую, а номер не дали", — улыбаясь, пересказал президент Зеленский.
По его словам после этого он получил личный номер президента США.
"На это он ответил — окей, окей, дал номер и сказал — теперь точно можете звонить мне в любое время", — рассказал президент Украины.
Владимир Зеленский отметил, что действительно рассчитывает на то, что президент Дональд Трамп поможет Украине.
"Я действительно на него рассчитываю", — подчеркнул он.
Напомним, что 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свой визит в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию, однако заявил, что встреч с россиянами или американцами там не будет.