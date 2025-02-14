"Это было весело": Зеленский рассказал, как благодаря своей шутке получил личный номер Трампа благодаря своей шутке

Владимир Зеленский отметил, что рассчитывает на то, что президент Дональд Трамп поможет Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался своим талантом юмориста и получил личный номер президента США Дональда Трампа. Эту историю Владимир Зеленский рассказал в дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Журналисты поинтересовались у украинского президента относительно того, как состоялся его недавний разговор с президентом США Дональдом Трампом. Владимир Зеленский, улыбнувшись, сказал, что может приоткрыть непубличные детали переговоров.

"Я расскажу, как я получил номер Трампа. Это было очень весело — я расскажу и уверен, что президент Трамп не против. Он мне сказал: "Звоните мне, когда будет нужно. На что я ответил: "Да, да, но в прошлый раз Вы мне сказали звонить вам напрямую, а номер не дали", — улыбаясь, пересказал президент Зеленский.

По его словам после этого он получил личный номер президента США.

"На это он ответил — окей, окей, дал номер и сказал — теперь точно можете звонить мне в любое время", — рассказал президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, что действительно рассчитывает на то, что президент Дональд Трамп поможет Украине.

"Я действительно на него рассчитываю", — подчеркнул он.

Напомним, что 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свой визит в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию, однако заявил, что встреч с россиянами или американцами там не будет.