"Такой момент еще не наступил": Ермак объяснил, когда Зеленский встретится с Путиным (видео)

По словам Андрея Ермака, встреча с делегацией США в Мюнхене прошла "предметно", однако какого-то конкретного плана от американцев украинская сторона не услышала.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом РФ Владимиром Путиным тогда, когда Украина будет иметь сильную позицию и четкие гарантии безопасности. Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Он будет готов встретиться с Путиным, когда наступит тот момент, когда Украина будет готова к таким переговорам: когда Украина будет иметь сильную позицию, согласованную со своими партнерами, в первую очередь США и Европой. Когда Украина будет понимать, какие гарантии безопасности мы будем иметь. Такой момент еще не наступил", — сказал Ермак.

Он подчеркнул, что встречи с российскими представителями не запланированы во время Мюнхенской конференции по безопасности, а также не предусматриваются и в Саудовской Аравии, куда Владимир Зеленский собирается с официальным визитом.

Как прошла встреча США и Украины в Мюнхене

Андрей Ермак подчеркнул, что встреча украинской и американской делегаций была "предметной", во время которой стало понятно, что США заинтересованы в окончании войны и установлении "стабильного мира".

"Какого-то конкретного плана мы не услышали. И было бы странно, потому что не может существовать план, который несогласован с Украиной", — отметил Ермак.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что даже если в каких-то странах зарождаются планы об окончании войны, они не работают и не являются реальными для Украины, если они не согласованы с украинской властью.

По словам Ермака, на конференции по безопасности в Мюнхене лидеры многих стран еще раз подтвердили приверженность принципу "ничего об Украине без Украины".

Напомним, 12 февраля Андрей Ермак заявил, что Трамп и Зеленский договорились о немедленном начале работы команд по окончанию войны.

14 февраля Владимир Зеленский заявил, что не планирует встречаться с россиянами.