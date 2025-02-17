Про територіальні поступки та участь ЄС: Лавров висловився про переговори в Ер-Ріяді (відео)

Росіяни не планують говорити про обмін територіями, не залежно від того, чи є там люди або рідкоземельні метали, заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров.

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Російська влада під час переговорів у Саудівській Аравії не планує відмовлятись від окупованих територій, оскільки побоюється за життя росіян, які там живуть. Крім того, Кремль не хоче бачити за столом перемовин представників Європейського Союзу. Про позицію Москви на переговорах в Ер-Ріяді висловився глава Міністерства зовнішніх справ Російської Федерації Сергій Лавров, написало росЗМІ "РИА Новости".

Заяви Лаврова щодо переговорів з США у Саудівській Аравії пролунали під час брифінгу, який відбувся у Москві на честь візиту глави МЗС Сербії Марко Джуричем. Російський дипломат сказав, що росіяни навіть "думки не допускають", щоб поступитись Україні раніше окупованими територіями. Обґрунтовуючи позицію росіян, він використав фрази "гітлерівські вбивці" та "нацистські замашки". Лавров наголосив, що РФ не може віддати землі з "російськими людьми". З іншого боку, не віддадуть землі "без людей з одними рідкісноземельними металами".

Росіянин також висловився щодо того, чому на переговорах з США не повинні бути представників ЄС. Дипломат сказав, що європейці будуть "вициганювати" заморожування війни, але насправді хотітимуть продовження. З його слів, бажання війни — це європейська "філософія".

Мирні переговорив — що відбувається в Саудівській Аравії

Зазначимо, 17 лютого джерела видання Axioc оприлюднили точну дату зустрічі делегацій США та РФ у Саудівській Аравії, на якій ітиметься про завершення російсько-української війни. З американського боку в перемовинах братиме участь держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник з нацбезпеки Майк Волц.

Україна не отримала офіційного запрошення на цю зустріч, заявив президент України Володимир Зеленський. Водночас, міністерка економіки України Юлія Свириденко у Facebook 16 лютого повідомила, що українська делегація прибула в Саудівську Аравію та готує приліт президенту.

17 лютого речник президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Москва делегувала на переговори двох топпосадовців — главу МЗС Сергія Лаврова та радник президента РФ з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова. При цьому він наголосив, що посадовці будуть домовлятись про візит президента Володимира Путіна в Саудівську Аравію для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадуємо, видання CNN повідомило, що Саудівська Аравія планує бути активним перемовником під час зустрічі команд США та РФ в Ер-Ріяді. На порталі Newsweek 16 лютого написали про зустріч Трампа і Путіна і уточнили, коли вона відбудеться.