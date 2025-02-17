Делегації Росії та США зустрінуться в Саудівській Аравії: ЗМІ назвали точну дату

Високопосадовці обговорять майбутню угоду про завершення війни в Україні. Тим часом українська делегація готує в Ер-Ріяді візит президента Володимира Зеленського.

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Зустріч високопоставлених чиновників США і Росії відбудеться 18 лютого, сторони обговорять угоду про завершення війни в Україні. Про це повідомили джерела видання Axios.

Учасники зустрічі також обговорять питання підготовки до саміту президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна. Подія стане серйозним кроком у поліпшенні відносин двох країн.

За словами співрозмовників, запланована зустріч розчарувала українську владу, яка непокоїться можливістю досягнення угоди між США і Росією в обхід України.

Імовірно, делегацію США представлять держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц і спецпредставник із Близького Сходу Стів Віткофф. Є також дані про участь у бесіді міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Президент України Володимир Зеленський ще на Мюнхенській конференції говорив, що Україна не отримувала запрошення на зустріч.

"Дивно проводити зустріч у такому форматі до того, як ми проконсультувалися з нашими стратегічними партнерами. Наскільки я пам'ятаю, Росія не є таким вже стратегічним партнером", — цитує Axios Зеленського.

Високопоставлений український чиновник повідомив, що Україна отримала єдине запрошення "через повідомлення у ЗМІ". Водночас 16 лютого українська урядова делегація прибула до Саудівської Аравії для підготовки візиту Зеленського до країни.

Нагадаємо, журнал Newsweek писав про можливу зустріч Трампа і Путіна в Саудівській Аравії наприкінці лютого 2025 року. РФ і США працюють над організаційними деталями.

Рубіо запевняв, що переговори про умови припинення війни в Україні між Трампом і Путіним не ведуться. Президенти лише висловлюють зацікавленість у припиненні бойових дій.