Делегации России и США встретятся в Саудовской Аравии: СМИ назвали точную дату

Высокопоставленные чиновники обсудят будущее соглашение о завершении войны в Украине. Тем временем украинская делегация готовит в Эр-Рияде визит президента Владимира Зеленского.

Related video

Встреча высокопоставленных чиновников США и России пройдет 18 февраля, стороны обсудят соглашение о завершении войны в Украине. Об этом сообщили источники издания Axios.

Участники встречи также обсудят вопрос подготовки к саммиту президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина. Событие станет серьезным шагом в улучшении отношений двух стран.

По словам собеседников, планируемая встреча разочаровала украинские властей, которые беспокоятся возможностью достижения соглашения между США и Россией в обход Украины.

Предположительно, делегацию США представят госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Имеются также данные об участии в беседе министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Президент Украины Владимир Зеленский еще на Мюнхенской конференции говорил, что Украина не получала приглашения на встречу.

"Странно проводить встречу в таком формате до того, как мы проконсультировались с нашими стратегическими партнерами. Насколько я помню, Россия не является таким уж стратегическим партнером", — цитирует Axios Зеленского.

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что Украина получила единственное приглашение "через сообщения в СМИ". В то же время 16 февраля украинская правительственная делегация прибыла в Саудовскую Аравию для подготовки визита Зеленского в страну.

Напомним, журнал Newsweek писал о возможной встрече Трампа и Путина в Саудовской Аравии в конце февраля 2025 года. РФ и США работают над организационными деталями.

Рубио уверял, что переговоры об условиях прекращения войны в Украине между Трампом и Путиным не ведутся. Президенты лишь высказывают заинтересованность в прекращении боевых действий.