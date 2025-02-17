"Нет никакого процесса": Госсекретарь США объяснил, что происходит между Трампом и Путиным

Трамп заявил, что может "очень скоро" встретиться с Владимиром Путиным. В то же время Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что одной встречей мир не устанавливается.

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Сейчас никакого переговорного процесса об условиях прекращения российско-украинской войны между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным нет, есть только заинтересованность в прекращении этих боевых действий. Об этом в интервью CBS News заявил Государственный секретарь США Марко Рубио.

"Ну, прежде всего, я думаю, что мы должны понять, что сейчас нет никакого процесса. Все, что мы имеем сейчас — это звонок между Путиным и президентом Трампом, в котором обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта", — сказал Рубио.

Он уточнил, что Трамп выразил свое желание видеть окончание этого конфликта таким образом, чтобы он был длительным и защищал украинский суверенитет, и чтобы это был длительный мир, а не то, что через три-четыре года будет новое вторжение.

"В конце концов, наступит момент, когда — если это будут настоящие переговоры, а мы еще не дошли до этого, но если это произойдет — Украина будет вынуждена присоединиться, потому что именно они подверглись вторжению, и европейцы будут вынуждены присоединиться, потому что они также имеют санкции против Путина и России, и они также внесли свой вклад в эти усилия. Мы просто еще не там. Мы действительно не готовы, но надеемся, что будем готовы, потому что мы все хотим, чтобы эта война закончилась", — отметил Рубио.

Он также подчеркнул, что одним телефонным звонком или одной встречей мир не устанавливается.

"Процесс достижения мира — это не одноразовая встреча. Эта война продолжается уже давно. Она тяжелая, она сложная. Она была кровавой, она стоила дорого, поэтому положить конец конфликту будет нелегко — и есть и другие стороны, которые также имеют свое мнение по этому поводу. Европейский Союз также имеет санкции. Очевидно, что украинцы ведут эту войну. Это их страна, и они на передовой. Итак, одна встреча ничего не решит", — подчеркнул Рубио.

Трамп скоро встретится с Путиным

В то же время президент США Дональд Трамп в комментарии журналистам заявил, что верит, что может встретиться "очень скоро" с Владимиром Путиным, чтобы обсудить прекращение войны в Украине.

Президент США подчеркнул, что он упорно работает над достижением мира и верит, что и Путин, и президент Украины Владимир Зеленский хотят прекратить войну.

Напомним, 16 февраля журнал Newsweek обнародовал материал, в котором говорится о том, что Трамп может встретиться с Путиным в конце февраля.

Фокус также писал о том, что Дональд Трамп настаивает на скором прекращении огня в Украине. Режим может установиться уже к Пасхе, 20 апреля.