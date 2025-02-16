"Шокирующий удар" по Украине и ЕС: Трамп может встретиться с Путиным в конце февраля, — СМИ

Лидеры США и России, по сведениям источников Newsweek, побеседуют до начала священного месяца Рамадан. Предварительная встреча российских и американских чиновников пройдет в Эр-Рияде.

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Президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии до конца февраля 2025 года. Чиновники каждой страны встретятся на следующей неделе для обсуждения окончательных деталей, пишет журнал Newsweek со ссылкой на информированные источники.

Издание называет встречу "шокирующим ударом" по Украине и Евросоюзу. Саудовская Аравия инициировала встречу, пригласив стороны из США, Украины и России в Эр-Рияд для обсуждения путей завершения войны в Украине.

Обе стороны хотят, чтобы дату встречи лидеров назначили до марта, когда начнется Рамадан, святой месяц для мусульман. Американскую команду, скорее всего, возглавят советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стивен Уиткофф, говорят собеседники.

Россия, скорее всего, будет представлена главным советником по внешней политике Кремля Юрием Ушаковым, директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и гендиректором "Российского фонда прямых инвестиций" Кириллом Дмитриевым. Последний считается неофициальным каналом связи РФ с переговорщиками Трампа.

Россия и США начали работать над окончательными деталями. Ожидается, что украинские чиновники будут присутствовать вместе с советниками по национальной безопасности, но остается неясным, в курсе ли Киев насчет такого планирования.

Российская газета Коммерсант тем временем пишет, что переговоры по Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля.

Другие подробности американский журнал не приводит. Канал CBS News сообщал ранее о возможности встречи Трампа и Путина в Саудовской Аравии

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Путин выражает заинтересованность в достижении мира и должен показать это в ближайшее время.

Напомним, Париж инициировал саммит европейских лидеров 17 февраля с целью консолидировать усилия Европы по гарантиям безопасности для Украины.

Президент США Дональд Трамп также настаивает на быстром прекращении огня в Украине. Режим может установиться уже к Пасхе, 20 апреля.