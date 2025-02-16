В Париже обсудят автоматическое членство Украины в НАТО, если РФ нарушит перемирие, — СМИ

Как пишет The Guardian, парижская встреча имеет целью перехватить инициативу в переговорах о будущем Украины в то время, как делегаты США и России готовятся к встрече в Эр-Рияде.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон инициировал саммит европейских лидеров в Париже, который состоится в понедельник, 17 февраля. Главная цель встречи — консолидировать усилия Европы по гарантиям безопасности для Украины и настаивать на привлечении европейских стран к международным переговорам по окончанию войны, которые сейчас проходят без их участия. Об этом пишет британское издание The Guardian.

В частности, опасения вызывает предстоящий саммит в Эр-Рияде, где впервые за два года должны встретиться высокопоставленные чиновники США и России. В Европе обеспокоены тем, что Кремль может снова попытаться навязать Украине нейтралитет и концепцию общего разделения между США и Россией с согласованными сферами влияния.

По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, Макрон планирует обсудить с европейскими лидерами вопросы европейской безопасности. Он не уточнил, какие именно страны примут участие, но призвал не преувеличивать значение встречи.

Кто будет на саммите в Париже

По информации дипломатических источников издания, к обсуждениям в Париже присоединятся Германия, Польша, Италия и Дания — страны, представляющие Балтийский и Скандинавский регионы. Также ожидается присутствие генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ожидается, что на саммит прибудут канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Саммит в Париже: какие вопросы на повестке дня

Главной темой встречи станет формирование оборонных инициатив для предоставления Украине реальных гарантий безопасности. Один из предложенных вариантов — автоматическое приобретение Украиной членства в НАТО в случае явного нарушения Россией условий режима прекращения огня.

Глава МИД Франции Барро подчеркнул, что только Украина имеет право решать, когда остановить боевые действия. По его словам, украинцы "никогда не остановятся, пока не будут уверены, что предложенный им мир будет долговременным". Он убежден, что предоставить эти гарантии могут европейцы.

Предложение о членстве Украины в НАТО при условии нарушения Россией режима прекращения огня, которое продвигали некоторые американские сенаторы, имеет поддержку части европейских лидеров, в частности президента Финляндии Александра Стубба. Он подчеркнул, что нельзя допустить возврата к политике "сфер влияния", а Украине в любых переговорах должны быть гарантированы "независимость, суверенитет и территориальная целостность".

Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии

На следующей неделе в Саудовской Аравии должны состояться переговоры по войне в Украине. В Эр-Рияде США будут представлять государственный секретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, который накануне переговоров заявил о необходимости "восстановления взаимоуважительного диалога между государствами".

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не удивлен скоростью, с которой Дональд Трамп пытается заключить соглашение о прекращении огня, но европейские чиновники опасаются, что Москва стремится не только к нейтралитету Украины, но и к заключению соглашения о сферах влияния, напоминающего Ялтинскую конференцию 1945 года.

Украина не получила приглашения на переговоры в Эр-Рияде, однако США уверяют, что Киев будет привлечен опосредованно. Спецпредставитель США по вопросам РФ и Украины Кит Келлог заявил, что одной из возможных санкций против России в случае нарушения договоренностей может стать ограничение ее теневого флота.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает оккупированные территории частью Российской Федерации. В то же время он готов обсуждать соглашение о де-факто российском контроле оккупированных территорий, но в рамках соглашения о вступлении Украины в НАТО.