У Парижі обговорять автоматичне членство України в НАТО, якщо РФ порушить перемир'я, — ЗМІ

Як пише The Guardian, паризька зустріч має на меті перехопити ініціативу в переговорах про майбутнє України в той час, як делегати США та Росії готуються до зустрічі у Ер-Ріяді.

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Президент Франції Емманюель Макрон ініціював саміт європейських лідерів у Парижі, який відбудеться у понеділок, 17 лютого. Головна мета зустрічі — консолідувати зусилля Європи щодо безпекових гарантій для України та наполягати на залученні європейських країн до міжнародних переговорів щодо закінчення війни, які наразі проходять без їхньої участі. Про це пише британське видання The Guardian.

Зокрема, побоювання викликає майбутній саміт в Ер-Ріяді, де вперше за два роки мають зустрітися високопосадовці США та Росії. У Європі занепокоєні тим, що Кремль може знову спробувати нав’язати Україні нейтралітет та концепцію спільного поділу між США та Росією з узгодженими сферами впливу.

За словами міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро, Макрон планує обговорити з європейськими лідерами питання європейської безпеки. Він не уточнив, які саме країни візьмуть участь, але закликав не перебільшувати значення зустрічі.

Хто буде на саміті у Парижі

За інформацією дипломатичних джерел видання, до обговорень у Парижі приєднаються Німеччина, Польща, Італія та Данія — країни, що представляють Балтійський та Скандинавський регіони. Також очікується присутність генерального секретаря НАТО Марка Рютте та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Очікується, що на саміт прибудуть канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Саміт у Парижі: які питання на порядку денному

Головною темою зустрічі стане формування оборонних ініціатив для надання Україні реальних гарантій безпеки. Один із запропонованих варіантів — автоматичне набуття Україною членства в НАТО у разі явного порушення Росією умов режиму припинення вогню.

Глава МЗС Франції Барро наголосив, що лише Україна має право вирішувати, коли зупинити бойові дії. За його словами, українці "ніколи не зупиняться, поки не будуть впевнені, що запропонований їм мир буде довготривалим". Він переконаний, що надати ці гарантії можуть європейці.

Пропозиція про членство України в НАТО за умови порушення Росією режиму припинення вогню, яку просували деякі американські сенатори, має підтримку частини європейських лідерів, зокрема президента Фінляндії Александра Стубба. Він наголосив, що не можна допустити повернення до політики "сфер впливу", а Україні у будь-яких переговорах мають бути гарантовані "незалежність, суверенітет і територіальна цілісність".

Переговори США і РФ у Саудівській Аравії

Наступного тижня у Саудівській Аравії мають відбутися переговори щодо війни в Україні. У Ер-Ріяді США представлятимуть державний секретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волц і спецпредставник на Близькому Сході Стів Віткофф. Російську делегацію очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров, який напередодні переговорів заявив про необхідність "відновлення взаємоповажного діалогу між державами".

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не здивований швидкістю, з якою Дональд Трамп намагається укласти угоду про припинення вогню, але європейські чиновники побоюються, що Москва прагне не лише до нейтралітету України, а й до укладення угоди про сфери впливу, що нагадуватиме Ялтинську конференцію 1945 року.

Україна не отримала запрошення на переговори в Ер-Ріяді, проте США запевняють, що Київ буде залучений опосередковано. Спецпредставник США з питань РФ і України Кіт Келлог заявив, що однією з можливих санкцій проти Росії у разі порушення домовленостей може стати обмеження її тіньового флоту.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Російської Федерації. Водночас він готовий обговорювати угоду про де-факто російський контроль окупованих територій, але в рамках угоди про вступ України до НАТО.