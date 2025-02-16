"Разведка боем": Макрон созывает срочный саммит в Париже, чтобы обсудить действия Трампа, — СМИ

По данным журналистов встреча должна состояться в понедельник, 17 февраля. Кто именно на ней будет присутствовать пока неизвестно.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон созывает срочный саммит в Париже, на котором должны собраться европейские лидеры, чтобы обсудить дальнейшие действия после последних заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я очень рад, что президент Макрон вызвал наших лидеров в Париж", — сказал Сикорский, добавив, что он ожидает, что европейские лидеры обсудят "очень серьезно" вызовы, которые бросает президент США Дональд Трамп.

"У президента Трампа есть метод работы, который русские называют "разведка боем" — ты толкаешь и смотришь, что происходит, а потом меняешь свою позицию. ... И мы должны реагировать", — подчеркнул Сикорский.

Источники Politico отметили, что встреча состоится в понедельник 17 февраля.

Пока неизвестно, какие именно европейские лидеры будут на экстренной встрече — все лидеры ЕС или какая-то отдельная небольшая группа.

В то же время Сикорский сообщил, что премьер-министр Польши Дональд Туск приедет в понедельник по приглашению Макрона на встречу.

Напомним, 15 февраля специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог раскрыл приоритеты Трампа в мирных переговорах.

14 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США могут силой принудить Москву к соглашению по Украине.