Прекращение огня в Украине к Пасхе 20 апреля: новый план администрации Трампа

Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении огня в Украине к 20 апреля, но Европа боится, что Владимира Зеленского подтолкнут к "катастрофической" сделке. Букмекерские конторы уже принимают ставки на завершение войны.

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Президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении огня в Украине. Источники агентства Bloomberg указывают на то, что Вашингтон хочет добиться этого к Пасхе.

Отметим, что в 2025 году католики и православные празднуют Пасху в один день — 20 апреля. Некоторые чиновники заявили, что темп переговоров, запланированных на этой неделе в Саудовской Аравии с участием высших должностных лиц США и России, крайне амбициозен и потенциально нереалистичен.

Трамп спешит прекратить войну в Украине, но европейские чиновники боятся, что президента Владимира Зеленского подтолкнут к "катастрофической" сделке, если они быстро не разработают план по оказанию военной поддержки.

Другие собеседники считают, что получение мирной резолюции к концу 2025 года гораздо более вероятно.

Президент Франции Эммануэль Макрон примет в Париже 17 февраля коллег из Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также генерального секретаря НАТО Марка Рютте для обсуждения украинского вопроса.

Переговоры будут сосредоточены на том, какие гарантии безопасности европейские страны могли бы согласовать немедленно для Украины, чтобы Европа не осталась в стороне от переговоров.

"Мы запустим большой пакет, который никогда не был прежде. Сейчас есть большой финансовый пакет для безопасности в Европе. Он появится в ближайшем будущем", — говорила Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на полях Мюнхенской конференции.

Прекращение огня в Украине: прогнозы букмекеров

Букмекерская контора Polymarket прогнозирует установление режима прекращения огня между Россией и Украиной до 31 декабря 2025 года. Сейчас данный прогноз оценивается на уровне 73%. Речь идет об официальном соглашении и публичном подтверждении сторон.

Ставки основаны на заявлениях России и Украины

"Любая форма неформального соглашения не будет считаться официальным прекращением огня. Гуманитарные паузы также не учитываются", — заметили букмекеры.

Ставки основаны на заявлениях России и Украины, а также достоверных сообщениях в СМИ.

Напомним, прекращение огня, по заверению госсекретаря США Марко Рубио, может быть первым этапом завершения полномасштабной войны России с Украиной.

Вашингтон уверен в невозможности восстановления границ Украины до 2014 года. Проблему оккупированных Россией территорий зафиксируют в спецсоглашении.