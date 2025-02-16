Припинення вогню в Україні до Великодня 20 квітня: новий план адміністрації Трампа

Дональд Трамп наполягає на якнайшвидшому припиненні вогню в Україні до 20 квітня, але Європа боїться, що Володимира Зеленського підштовхнуть до "катастрофічної" угоди. Букмекерські контори вже приймають ставки на завершення війни.

Related video

Президент США Дональд Трамп наполягає на якнайшвидшому припиненні вогню в Україні. Джерела агентства Bloomberg вказують на те, що Вашингтон хоче домогтися цього до Великодня.

Зазначимо, що 2025 року католики і православні святкують Великдень в один день — 20 квітня. Деякі чиновники заявили, що темп переговорів, запланованих цього тижня в Саудівській Аравії за участю вищих посадових осіб США і Росії, вкрай амбітний і потенційно нереалістичний.

Трамп поспішає припинити війну в Україні, але європейські чиновники бояться, що президента Володимира Зеленського підштовхнуть до "катастрофічної" угоди, якщо вони швидко не розроблять план з надання військової підтримки.

Інші співрозмовники вважають, що отримання мирної резолюції до кінця 2025 року набагато ймовірніше.

Президент Франції Еммануель Макрон прийме в Парижі 17 лютого колег із Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії, а також генерального секретаря НАТО Марка Рютте для обговорення українського питання.

Переговори будуть зосереджені на тому, які гарантії безпеки європейські країни могли б узгодити негайно для України, щоб Європа не залишилася осторонь переговорів.

"Ми запустимо великий пакет, який ніколи не був раніше. Зараз є великий фінансовий пакет для безпеки в Європі. Він з'явиться в найближчому майбутньому", — говорила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на полях Мюнхенської конференції.

Припинення вогню в Україні: прогнози букмекерів

Букмекерська контора Polymarket прогнозує встановлення режиму припинення вогню між Росією та Україною до 31 грудня 2025 року. Наразі цей прогноз оцінюється на рівні 73%. Йдеться про офіційну угоду і публічне підтвердження сторін.

Ставки засновані на заявах Росії та України

"Будь-яка форма неформальної угоди не вважатиметься офіційним припиненням вогню. Гуманітарні паузи також не враховуються", — зауважили букмекери.

Ставки ґрунтуються на заявах Росії та України, а також достовірних повідомленнях у ЗМІ.

Нагадаємо, припинення вогню, за запевненням держсекретаря США Марко Рубіо, може бути першим етапом завершення повномасштабної війни Росії з Україною.

Вашингтон упевнений у неможливості відновлення кордонів України до 2014 року. Проблему окупованих Росією територій зафіксують у спецугоді.