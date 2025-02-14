Припинення вогню: у США розповіли про перший етап завершення війни в Україні

Дональд Трамп, за словами держсекретаря США Марко Рубіо, прагне повного завершення повномасштабної війни в Україні. Настільки глобальну мету мають підтримати всі країни.

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Першим етапом завершення повномасштабної війни Росії та України може стати припинення вогню. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю на шоу Клея Тревіса і Бака Секстона, розшифровку якого опублікував Державний департамент США.

Президент США Дональд Трамп, за його словами, прагне не лише припинення вогню та тимчасової паузи, а й повного завершення війни. За словами Рубіо, американський лідер діє майже без двозначностей.

"Він досить прямолінійний і під час передвиборчої кампанії говорив, що війна ніколи б не сталася, якби він був президентом. Я вірю в те, що це правда", — зауважив держсекретар.

Рубіо звернув увагу, що ці самі слова Трамп говорив російському президенту Володимиру Путіну. Розвиток подій, за оцінками чиновника, має відбуватися поетапно.

Тим часом про припинення вогню сторони ще не домовлялися. Другий етап — це відкриття коридорів для допомоги і щоб воюючі сторони не націлювалися на енергетичну інфраструктуру.

"Подивимося, як це спрацює", — додав він.

Рубіо вважає, що Трамп — єдиний політик у світі, якому вдасться провернути проєкт із перемир'я України та Росії, але також потрібні й глобальні зусилля.

"Це не тільки ми і не тільки Європа чи НАТО. Я маю на увазі, що країни всього світу повинні брати участь у цьому", — підсумував держсекретар.

Нагадаємо, у США запропонували зафіксувати втрату окупованих територій у спецугоді. Однак окуповані райони не визнають російськими.

Китай також хоче зіграти роль у встановлення миру в Україні. Пекін пропонував чиновникам Білого дому провести мирний саміт.