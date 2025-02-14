Прекращение огня: в США рассказали о первом этапе завершения войны в Украине

Дональд Трамп, по словам, госсекретаря США Марко Рубио, стремится к полному завершению полномасштабной войны в Украине. Столь глобальную цель должны поддержать все страны.

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Первым этапом завершения полномасштабной войны России и Украины может стать прекращение огня. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью на шоу Клея Трэвиса и Бака Секстона, расшифровку которого опубликовал Государственный департамент США.

Президент США Дональд Трамп, по его словам, стремится не только к прекращению огня и временно паузе, но и к полному завершению войны. По словам Рубио, американский лидер действует почти без двусмысленностей.

"Он достаточно прямолинеен и во время предвыборной кампании говорил, что война никогда бы не произошла, если бы он был президентом. Я верю в то, что это правда", — заметил госсекретарь.

Рубио обратил внимание, что эти же слова Трамп говорил российскому президенту Владимиру Путину. Развитие событий, по оценкам чиновника, должно проходить поэтапно.

Тем временем о прекращении огня стороны еще не договаривались. Второй этап — это открытие коридоров для помощи и чтобы воюющие стороны не нацеливались на энергетическую инфраструктуру.

"Посмотрим, как это сработает", — добавил он.

Рубио полагает, что Трамп — единственный политик в мире, которому удастся провернуть проект по перемирию Украины и России, но также нужны и глобальные усилия.

"Это не только мы и не только Европа или НАТО. Я имею в виду, что страны всего мира должны участвовать в этом", — заключил госсекретарь.

Напомним, в США предложили зафиксировать потерю оккупированных территорий в спецсоглашении. Однако оккупированные районы не признают российскими.

Китай также хочет сыграть роль в установления мира в Украине. Пекин предлагал чиновникам Белого дома провести мирный саммит.