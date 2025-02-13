Китай хочет роль миротворца, но игнорирует требования Украины: Белый дом получил предложение, — WSJ

На Западе обеспокоены тем, что потенциальная сделка игнорирует требования Киева, и не хотят нарушать давнее обещание. Мнения чиновников относительно того, Китаю выгодна война или мир, разошлись.

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Президент США Дональд Трамп и лидер РФ Владимир Путин сигнализируют о готовности к старту переговоров о завершении войны в Украине. И КНР стремится сыграть в них определенную роль. Об этом со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне 13 февраля сообщили в The Wall Street Journal.

В последние недели китайские чиновники через посредников направили Белому дому предложение провести саммит между двумя лидерами и способствовать миротворческим усилиям. Однако в США и Европе к этому отнеслись скептически, ведь Китай имеет все более прочные связи с Кремлем.

Трамп уже пообщался непосредственно с Путиным, заявив о "длительном и очень продуктивном телефонном разговоре". Лидеры договорились о взаимных визитах и старте немедленных переговоров. Ожидается, что первая встреча президентов США и России состоится в Саудовской Аравии, но пока не известно, когда.

По словам источников, Китай предлагает проведение американо-российского саммита без участия президента Владимира Зеленского. Однако переговоры о будущем Украины без ее руководства противоречит данному обещанию Запада. Неназванный представитель Белого дома рассказал, что предложение Китая было отклонено, и назвал этот план "совершенно нежизнеспособным".

Ранее Трамп обещал закончить войну за 24 часа, но теперь этот срок увеличился до 100 дней. Чиновники США обвиняют в задержке Китай, которой поддерживает Россию в ее усилиях. Также "помощниками" страны-агрессора являются Иран и КНДР.

Лидер США выражал надежду, что Китай поможет остановить войну. Как предполагают эксперты, Вашингтон мог бы использовать пошлины на китайский импорт как рычаг влияния, чтобы заставили Пекин помочь в достижении мира. В предложении по саммиту они видят желание предотвратить экономическое давление.

Однако, как утверждают источники, председатель КНР Си Цзиньпин не хочет помогать, чтобы не подвергать риску собственные отношения с Кремлем. Предложение Китая не предусматривает никаких обязательств по сокращению экономической поддержки РФ.

Мнения в Европе разделились. Одни чиновники говорят, что Пекину выгодна длительная война, ведь она истощает европейские и американские военные ресурсы, одновременно усиливая зависимость России от КНР. Другие же чиновники предполагали, что Китай может стать ключевой фигурой долговременного мирного плана, имея рычаги влияния на РФ.

Отмечается, что полностью участие Китая в переговорах Европа не будет отвергать. По данным источников, часть его предложения предусматривает, что Пекин выступит "гарантом" и направит в регион миротворческие войска. Однако на Западе взволнованы тем, что потенциальное соглашение игнорирует требования Украины.

Напомним, глава ОП Андрей Ермак рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп договорились начать работу над завершением войны. Над этим будут работать специальные команды.

Сам Зеленский сообщал, что план США по завершению войны в Украине еще не готов, потому что он не может быть "чисто американским". Он назвал невозможным прекращение огня без гарантий безопасности.