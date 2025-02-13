Китай хоче роль миротворця, але ігнорує вимоги України: Білий дім отримав пропозицію, — WSJ

На Заході стурбовані через те, що потенційна угода ігнорує вимоги Києва, й не хочуть порушувати давню обіцянку. Думки чиновників щодо того, Китаю вигідна війна чи мир, розійшлися.

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Президент США Дональд Трамп і лідер РФ Володимир Путін сигналізують про готовність до старту переговорів про завершення війни в України. І КНР прагне відіграти у них певну роль. Про це з посиланням на джерела у ​​Пекіні та Вашингтоні 13 лютого повідомили у The Wall Street Journal.

Останніми тижнями китайські чиновники через посередників направили Білому дому пропозицію провести саміт між двома лідерами й сприяти миротворчим зусиллям. Проте у США і Європі до цього поставились скептично, адже Китай має все міцніші зв’язки з Кремлем.

Трамп вже поспілкувався безпосередньо з Путіним, заявивши про "тривалу та дуже продуктивну телефонну розмову". Лідери домовились про взаємні візити та старт негайних переговорів. Очікується, що перша зустріч президентів США і Росії відбудеться у Саудівській Аравії, але поки не відомо, коли.

Зі слів джерел, Китай пропонує проведення американсько-російського саміту без участі президента Володимира Зеленського. Однак переговори щодо майбутнього України без її керівництва суперечить даній обіцянці Заходу. Неназваний представник Білого дому розповів, що пропозиція Китаю була відхилена, й назвав цей план "зовсім нежиттєздатним".

Раніше Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години, але тепер цей термін збільшився до 100 днів. Чиновники США звинувачують у затримці Китай, якій підтримує Росію в її зусиллях. Також "помічниками" країни-агресори є Іран і КНДР.

Лідер США висловлював сподівання, що Китай допоможе зупинити війну. Як припускають експерти, Вашингтон міг би використати мито на китайський імпорт як важіль впливу, щоб змусили Пекін допомогти у досягненні миру. У пропозиції щодо саміту вони бачать бажання запобігти економічному тиску.

Однак, як стверджують джерела, голова КНР Сі Цзіньпін не хоче допомагати, щоб не наражати на ризики власні відносини з Кремлем. Пропозиція Китаю не передбачає жодних зобов’язань щодо скорочення економічної підтримки РФ.

Думки в Європі розділились. Одні чиновники кажуть, що Пекіну вигідна тривала війна, адже вона виснажує європейські й американські військові ресурси, водночас посилюючи залежність Росії від КНР. Інші ж високопосадовці припускали, що Китай може стати ключовою фігурою довготривалого мирного плану, маючи важелі впливу на РФ.

Зазначається, що повністю участь Китаю у переговорах Європа не відкидатиме. За даними джерел, частина його пропозиції передбачає, що Пекін виступить "гарантом" і направить у регіон миротворчі війська. Однак на Заході схвильовані тим, що потенційна угода ігнорує вимоги України.

Нагадаємо, голова ОП Андрій Єрмак розповів, що президент України Володимир Зеленський і лідер США Дональд Трамп домовилися почати роботу над завершенням війни. Над цим працюватимуть спеціальні команди.

Сам Зеленський повідомляв, що план США щодо завершення війни в Україні ще не готовий, бо він не може бути "суто американським". Він назвав неможливим припинення вогню без гарантій безпеки.