Путін скоро помре: Зеленський дав інтерв'ю про переговори, план "Б" і перспективи вступу до НАТО

За словами українського президента, він отримав чітку відповідь "ні" від Джо Байдена на питання про вступ України до НАТО. Альтернативою членства в Альянсі можуть бути сильні гарантії безпеки, додав глава держави.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримує інформації про переговори Вашингтона з Москвою інакше, як із преси, планом "Б" для України в разі відмови у вступі до НАТО буде посилення власної армії, а робота над планом завершення війни в Україні з адміністрацією президента США Дональда Трампа має розпочатися в лютому. Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Economist.

Зеленський про різницю між ним і Путіним

Володимир Зеленський заявив, що на відміну від президента РФ Володимира Путіна він не має ніякої хвороби, пов'язаної з владою, а також що він не дасть російському диктатору перемогти.

"Я люблю життя і свободу. Тому я борюся за свободу. І я маю час, а він — ні. Він точно скоро помре", — сказав президент України.

За його словами, Сили оборони України стримують 1 мільйон російських військових, і якщо вони перестануть це робити — Путін "розвернеться й окупує всю Європу".

Також Зеленський сказав, що в Україні немає таких жорстких законів, як у РФ, і попри воєнний стан "наша політика набагато м'якша".

Членство України в НАТО

Володимир Зеленський розповів, що попередній президент США Джо Байден відповів "ні" на його питання щодо вступу України до НАТО під час обговорення можливості передачі Україні крилатих ракет Tomahawk.

"Я сказав: "Добре. Тоді які я маю гарантії безпеки? Чи можу я повернути ядерну зброю?" Ні. "Чи можу я бути в НАТО ?" Ні", — переказав розмову український президент.

За його словами, альтернативою НАТО можуть бути сильні гарантії безпеки: вдвічі більша українська армія, військова техніка та озброєння, зокрема ракети дальньої дії та зенітні ракетні комплекси Patriot. На його думку, Європа може допомогти фінансуванням, а США — безпосередньо зброєю.

Мирний план Трампа

Володимир Зеленський висловив впевненість, що план США щодо завершення війни в Україні ще не готовий, бо він не може бути "суто американським", без консультацій з Україною. На думку українського президента, в адміністрації Дональда Трампа є напрацювання, а повноцінна робота щодо плану завершення війни в Україні розпочнеться в лютому.

"Я думаю, що президент Трамп займається внутрішніми проблемами в Сполучених Штатах, і я думаю, що це його пріоритет. Принаймні це те, що ми бачимо у відкритому доступі, іншої інформації я не маю", — сказав Зеленський.

Також український лідер анонсував зустріч з американським віцепрезидентом Дж. Д. Венсом під час Мюнхенської безпекової конференції, яка триватиме з 14 до 16 лютого.

Зеленський запевнив, що Путін не збирається завершувати війну. Він навів дані від української розвідки про те, що крім мобілізованих додатково 140 тисяч осіб Кремль підготує ще 150 тисяч солдатів у 2025 році та відправить їх на військові навчання до Білорусі.

Припинення вогню в Україні

Володимир Зеленський зазначив, що припинення вогню можливе лише як частина завершення гарячої фази війни за умов сильних гарантій безпеки

"Без гарантії безпеки, припинення вогню тільки для того, щоб через два місяці прийшов Путін. Ні, це неможливо", — сказав президент.

Він додав, що після припинення вогню, ймовірно, завершиться і воєнний стан, і тоді парламент повинен буде проводити вибори.

Водночас Зеленський сказав, що росіяни не мають значного просування на полі бою та їхні втрати в рази більші за українські, тому вони вимушені були залучати солдатів з Північної Кореї.

"Тому що у них немає сильної армії. Їх просто дуже, дуже, дуже багато. І це маніпуляція", — зазначив президент України.

За його словами, РФ минулого року мобілізувала щомісяця 45 000 людей проти 30 000 в Україні й російська армія майже вдвічі більша за українську, проте окупантам бракує техніки та мобілізовані не хочуть іти в бій.

"Люди не хочуть туди йти, всі в шоці, бігають, змушують стріляти, погрожують. Ви повинні розуміти, що їхня ситуація не краща", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, в опублікованому 12 лютого інтерв'ю The Guardian Володимир Зеленський розповів, що росіяни хотіли його вбити на початку війни з РФ. За його словами, на нього здійснили кілька замахів, під час яких загинули люди всередині Офісу президента.

Речник російського президента Дмитро Пєсков 12 лютого відреагував на слова Володимира Зеленського про можливий обмін контрольованої ЗСУ частини Курської області на окуповані території України та заявив, що Кремль ніколи не буде обговорювати тему обміну своєї території.