"Це неможливо": у Кремлі заявили, що ніколи не будуть обговорювати тему обміну своєї території

Речник російського президента Дмитро Пєсков відкинув заяву Володимира Зеленського щодо обміну територій Курської області на українські території.

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Росія не обговорюватиме обмін територіями з Україною. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новости" у середу, 12 лютого. Напередодні обмін "однієї території на іншу" допустив президент України Володимир Зеленський.

"Це неможливо. Росія ніколи не обговорювала і не буде обговорювати тему обміну своєї території. І, зрозуміло, українські війська будуть вигнані з цієї території. Усіх, кого не буде знищено, буде вигнано", — заявив Пєсков.

Обмін територіями з РФ: що відомо

11 лютого президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian сказав, що у разі мирних переговорах із Росією Київ планує запропонувати Москві обміняти частину Курської області, яку контролюють ЗСУ, на захоплені РФ українські землі. Водночас глава держави не уточнив, які саме окуповані території вимагатиме повернути в обмін.

12 лютого заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв висміяв пропозицію президента України про можливий обмін територіями та заявив, що українська влада має "знову відчути себе росіянами". Він назвав "нісенітницею" подібну ідею.

15 січня видання Bloomberg писало, що Володимир Путін нібито готовий обговорювати обмін територіями з Україною в умовах окупації частини Курської області. Очільник Кремля хоче залишити за собою 20% фактично підконтрольної Росії території України.

Нагадаємо, 31 січня російське медіа "Агентство" проаналізувало, що президент Володимир Путін практично перестав говорити про те, що відбувається в Курській області через пів року після операції ЗСУ в регіоні.