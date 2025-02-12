"Это невозможно": в Кремле заявили, что никогда не будут обсуждать тему обмена своей территории

Представитель российского президента Дмитрий Песков отверг заявление Владимира Зеленского по обмену территорий Курской области на украинские территории.

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Россия не будет обсуждать обмен территориями с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости" в среду, 12 февраля. Накануне обмен "одной территории на другую" допустил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. И, разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны", — заявил Песков.

Обмен территориями с РФ: что известно

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian сказал, что в случае мирных переговоров с Россией Киев планирует предложить Москве обменять часть Курской области, которую контролируют ВСУ, на захваченные РФ украинские земли. При этом глава государства не уточнил, какие именно оккупированные территории потребует вернуть в обмен.

12 февраля заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высмеял предложение президента Украины о возможном обмене территориями и заявил, что украинские власти должны "снова почувствовать себя русскими". Он назвал "чушью" подобную идею.

15 января издание Bloomberg писало, что Владимир Путин якобы готов обсуждать обмен территориями с Украиной в условиях оккупации части Курской области. Глава Кремля хочет оставить за собой 20% фактически подконтрольной России территории Украины.

Напомним, 31 января российское медиа "Агентство" проанализировало, что президент Владимир Путин практически перестал говорить о том, что происходит в Курской области спустя полгода после операции ВСУ в регионе.