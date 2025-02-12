"Это невозможно": в Кремле заявили, что никогда не будут обсуждать тему обмена своей территории
Представитель российского президента Дмитрий Песков отверг заявление Владимира Зеленского по обмену территорий Курской области на украинские территории.
Россия не будет обсуждать обмен территориями с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости" в среду, 12 февраля. Накануне обмен "одной территории на другую" допустил президент Украины Владимир Зеленский.
"Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. И, разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны", — заявил Песков.
Обмен территориями с РФ: что известно
11 февраля президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian сказал, что в случае мирных переговоров с Россией Киев планирует предложить Москве обменять часть Курской области, которую контролируют ВСУ, на захваченные РФ украинские земли. При этом глава государства не уточнил, какие именно оккупированные территории потребует вернуть в обмен.
12 февраля заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высмеял предложение президента Украины о возможном обмене территориями и заявил, что украинские власти должны "снова почувствовать себя русскими". Он назвал "чушью" подобную идею.
15 января издание Bloomberg писало, что Владимир Путин якобы готов обсуждать обмен территориями с Украиной в условиях оккупации части Курской области. Глава Кремля хочет оставить за собой 20% фактически подконтрольной России территории Украины.
Напомним, 31 января российское медиа "Агентство" проанализировало, что президент Владимир Путин практически перестал говорить о том, что происходит в Курской области спустя полгода после операции ВСУ в регионе.