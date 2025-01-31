Больше вспоминает о Трампе, чем о Курской области: росСМИ проанализировали выступления Путина

Владимир Путин, как считают российские медиа, забыл о Курской области. По крайней мере, количество упоминаний региона в официальных выступлениях ничтожно мало.

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Спустя полгода после начала операции ВСУ в Курской области России глава Кремля Владимир Путин практически перестал говорить о происходящем в регионе. Это подметило российское медиа "Агентство", проанализировавшее выступления президента, опубликованные на сайтах главы РФ и государственного информагентства ТАСС.

Как отмечается, почти тотальное игнорирование происходящего в Курской области происходит на фоне замедления продвижения российских военных в этом регионе. К примеру, в январе единственное упоминание региона в публичном выступлении прозвучало во время поздравления работников прокуратуры.

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"Агентство" подсчитало, что больше всего о Курской области Путин "вспоминал" в августе 2024 года, после захода украинских военных в регион, а также в декабре, когда подводил итоги года. В каждом из месяцев он упомянул "Курщину" по восемь раз

В сентябре и октябре Путин упоминал о регионе по четыре раза, а в ноябре он говорил о Курской области пять раз, причем трижды в контексте применения в регионе западного дальнобойного оружия и российского ответа на это применением "Орешника".

Вместо Курской области, где, как отмечается, ВСУ сохраняют контроль над 439,5 кв км территорий, теперь Владимир Путин предпочитает говорить на другие темы. Согласно материалам сайта Кремля и публикациям ТАСС, Путин меньше говорил о регионе, чем о Дональде Трампе, которого упоминал дважды.

Напомним, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Владимир Путин приказал своим войскам вытеснить ВСУ из Курской области до инаугурации Дональда Трампа.

Во время "Прямой линии" 19 декабря российский президент отмечал, что заход ВСУ в Курскую область якобы не имел никакого военного смысла. Путин заявил, что вооруженные силы Украины будут полностью выбиты с территории региона, однако конкретных сроков не назвал.