Більше згадує про Трампа, ніж про Курську область: росЗМІ проаналізували виступи Путіна

Володимир Путін, як вважають російські медіа, забув про Курську область. Принаймні, кількість згадок регіону в офіційних виступах мізерно мала.

Related video

Через півроку після початку операції ЗСУ в Курській області Росії глава Кремля Володимир Путін практично перестав говорити про те, що відбувається в регіоні. Це помітило російське медіа "Агентство", яке проаналізувало виступи президента, опубліковані на сайтах глави РФ і державного інформагентства ТАСС.

Як зазначається, майже тотальне ігнорування того, що відбувається в Курській області, відбувається на тлі уповільнення просування російських військових у цьому регіоні. Приміром, у січні єдина згадка регіону в публічному виступі прозвучала під час привітання працівників прокуратури.

Важливо

"Обмін територіями", без НАТО і без армії: Путін озвучив ультиматум для завершення війни, деталі

"Агентство" підрахувало, що найбільше про Курську область Путін "згадував" у серпні 2024 року, після заходу українських військових у регіон, а також у грудні, коли підбивав підсумки року. У кожному з місяців він згадав "Курщину" по вісім разів

У вересні та жовтні Путін згадував про регіон по чотири рази, а в листопаді він говорив про Курську область п'ять разів, причому тричі в контексті застосування в регіоні західної далекобійної зброї і російської відповіді на це застосуванням "Ліщини".

Замість Курської області, де, як зазначається, ЗСУ зберігають контроль над 439,5 кв км територій, тепер Володимир Путін воліє говорити на інші теми. Згідно з матеріалами сайту Кремля і публікаціями ТАСС, Путін менше говорив про регіон, ніж про Дональда Трампа, якого згадував двічі.

Нагадаємо, наприкінці листопада президент України Володимир Зеленський заявляв, що Володимир Путін наказав своїм військам витіснити ЗСУ з Курської області до інавгурації Дональда Трампа.

Під час "Прямої лінії" 19 грудня російський президент зазначав, що візит ЗСУ в Курську область нібито не мав жодного військового сенсу. Путін заявив, що збройні сили України будуть повністю вибиті з території регіону, проте конкретних термінів не назвав.