Україна обміняє частину Курської області РФ на окуповані території, — Зеленський

Президент України каже, що під час імовірних переговорів з Росією Київ запропонує "поміняти одну територію на іншу".

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В разі мирних перемовин з РФ Україна запропонує обміняти захоплені райони Курської області на частину окупованих росіянами територій. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю The Guardian.

Зеленський заявив, що якщо президенту США Дональду Трампу вдасться організувати мирні переговори між РФ і Україною, Київ запропонує повернути утримувані від початку наступу ЗСУ в серпні 2024 року території Курської області РФ. Натомість від Росії він вимагатиме повернення захоплених українських земель.

"Ми поміняємо одну територію на іншу", — сказав президент України.

Зеленський не уточнив, які саме окуповані території вимагатиме повернути в обмін на Курщину.

"Не знаю, побачимо. Але всі наші території важливі, тут немає пріоритету", — відповів він журналістам.

Також Зеленський зауважив, що "вкрай важливо", щоб президент США перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним поспілкувався з українською делегацією.

Нагадаємо, 11 лютого ЗМІ писали, що посол США в Москві Лінн Трейсі провела переговори з заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим.

Військовий оглядач Костянтин Машовець 10 лютого писав, що ЗСУ прорвались на 5 км углиб Курської області та утворили клин, який врізається вглиб російських позицій під Суджею.