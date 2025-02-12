"Загинули люди в Офісі президента": Зеленський розповів, як його хотіли вбити на початку війни з РФ (відео)

За словами Володимира Зеленського, у перші дні вторгнення Росії в центрі Києва лунали постріли. Була висадка десанту і навіть гинули люди всередині Офісу президента.

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У перші дні повномасштабної війни на президента України Володимира Зеленського здійснювали замахи. Деякі епізоди призвели до загибелі людей в Офісі президента, розповів глава держави британському виданню The Guardian.

"Були люди, які хотіли вбити, були постріли. Загинули деякі люди тут усередині нашого Офісу [президента України]. Були інші люди наші, які захищали, була висадка десанту", — повідомив він.

Паралельно з вищевказаними операціями Росія висувала ультиматуми і тиснула на владу України. На початку великої війни, як каже Зеленський, йому радили виїхати з країни "різні люди", оскільки росіяни "вже завтра окупують Україну".

Фізичний тиск Росія чинила на Зеленського заради підписання мирного ультимативного договору, що означало б зраду національних інтересів України. За словами Зеленського, Путін розмовляє в стилі "штучного інтелекту 80-х років".

"Повторює одну й ту саму методичку. Те ж саме було і тоді (на початку російського вторгнення і перших переговорів, — ред.). У Туреччині я сказав, що ми не підемо ні на які ультиматуми", — сказав президент України.

Нагадаємо, російські агенти хотіли усунути главу концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Він очолює найбільший у світі виробник військової техніки з Німеччини.

Експрезидент США Джо Байден боявся, що в Україні його можуть убити радикали. При цьому про не побоювався ліквідації російськими військовими.