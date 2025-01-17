Байден признался, что боялся покушения на себя украинских радикалов во время визита в Киев

Несмотря на то, что накануне визита Байдена в Киев США договорились с РФ о "деконфликтности", американский президент не чувствовал себя в безопасности.

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Президент США Джо Байден, который уже вскоре покинет свой пост, заявил, что опасался покушения на себя во время своего визита в Киев в 2023 году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.

Американский президент подчеркнул, что боялся не российского президента Владимира Путина, а украинских "радикалов", которые поддерживают РФ.

"Я не думал, что Путин решится убрать американского президента. Я беспокоился, что радикальные элементы в Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с россиянами, могут попытаться это сделать", — заявил Байден.

Во время визита Байдена в Киев западные СМИ сообщали, что накануне США договорились с РФ о "деконфликтности", в частности, речь шла о том, что с Россией связывались, "чтобы избежать любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами".

При этом, когда Байден и президент Владимир Зеленский вышли из Михайловского собора, в Киеве началась воздушная тревога. Хотя об ударах или налетах на Киев в тот день по итогам ничего не сообщалось.

Напомним, что в своей прощальной речи президент США Джо Байден высмеял Путина. Он заявил, что именно он был в центре Киева а не российский президент. По его словам, план президента РФ Владимира Путина по захвату Украины провалился, ему не удалось разрушить ни Украину, ни НАТО.