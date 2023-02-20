Джо Байден в Киеве: как Вашингтон готовился к поездке и какие итоги встречи с Зеленским

В Белом Доме сообщили, что перед визитом президента США в Киев американские официальные лица связались с россиянами и предупредили их об этом. По информации журналистов, Вашингтон хотел избежать прямого конфликта с Москвой.

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Джо Байден утром 20 февраля впервые в статусе президента США прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи на $500 млн. Таким образом глава Белого Дома хотел послать сигнал партнерам о непоколебимой поддержке Вашингтона. В этот же день он покинул украинскую столицу и отправился в Польшу на встречу со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Фокус собрал ключевые моменты поездки американского главы в Украину.

Как Джо Байден добрался в Украину и почему поездка была тайной?

По информации издания The New York Times, президент США тайно прибыл в Киев на поезде. 18 февраля американский лидер вылетел из Вашингтона после ужина с женой и прилетел в Польшу, откуда и отправился в Украину по железной дороге. Хоть официальный график гласил, что 20 февраля он будет находиться в американской столице.

Визит Джо Байдена был проведен тайно из соображений безопасности.

До этого американское издание Politico сообщало, что помощники Байдена пытались тайно переправить его в Украину, но в итоге решили все отменить. Собеседники рассказали, что его поездка на поезде заняла бы 10 часов, а авиаперелет слишком рискованный. Большинство помощников решили, что риск для безопасности президента США или Украины этого не стоит.

В то же время в издании Rolling Stone рассказали, что Байдену представили множество планов относительно этой поездки в Украину. Одна из идей предусматривала встречу президентов в неизвестном месте на польско-украинской границе. Также ему предлагали провести встречу во Львове. Тем не менее он все же выбрал Киев.

Переговоры Вашингтона с Москвой перед поездкой в Киев

В издании Assosiated Press пишут, что незадолго до поездки Байдена американские и российские официальные лица провели разговор, чтобы избежать конфликта и любых просчетов, которые могли бы привести к вооруженному противостоянию США и РФ.

Пока президент США находился в Украине, американские самолеты-разведчики, в том числе бортовой радар E-3 Sentry и самолет с электронным управлением RC-135W Rivet Joint, наблюдали за Киевом из воздушного пространства Польши.

Позже в администрации США подтвердили, что действительно уведомили Россию о предстоящей поездке Джо Байдена в Киев за несколько часов до отправления. Там не стали комментировать то, как отреагировали в Москве.

Кроме того, в Вашингтоне сообщили, что поездка планировалась месяцами, при участии Белого дома, Пентагона и Секретной службы.

Прибытие Джо Байдена в Киев

С раннего утра 20 февраля многие центральные улицы и кварталы Киева были перекрыты без каких-либо официальных объяснений. Позже люди начали делиться видеозаписями длинных кортежей автомобилей, едущих по улицам.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказался от поездки в ЕС из-за прибытия "топ-гостей" в Киев.

Как оказалось позже, в украинскую столицу приехал Джо Байден. Первым делом президенты США и Украины приехали на Софиевскую площадь, чтобы почти память погибших украинских бойцов.

О чем говорили Байден и Зеленский?

Зеленский и Байден прибыли на переговоры в Мариинский дворец. Перед этим президент Украины сообщил, что будет говорить с президентом США о ситуации на фронте, а также украинском народе, переживающем чрезвычайно тяжелые времена.

"Сегодняшние наши переговоры с Джозефом Байденом были именно такими содержательными и важными, как это уже стало традицией для отношений между нашими государствами. Спасибо лично господину Президенту, всей его команде, Конгрессу Соединенных Штатов и всем американцам за достигнутую мощность украинско-американского сотрудничества", — написал Зеленский после встречи.

По словам главы ОП Андрея Ермака, визит американского лидера в Киев носит стратегический характер, который поможет решить немало вопросов и ускорить "подвисшие".

В свою очередь Байден заявил, что его присутствие в Украине демонстрирует поддержку со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Анонс новой военной помощи, 700 танков от партнеров и полная поддержка Украины

Во время пребывания президента США в Украине Белый Дом опубликовал заявление, в котором сообщается о предоставлении нового пакета военной помощи, размером $500 млн.

"Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", — сказано в сообщении.

На брифинге Байден уточнил, что туда войдут боеприпасы для дальнобойных РСЗО HIMARS и гаубиц, а также ПТРК Javelin.

Он рассказал, что Украина получит от партнеров 700 танков и тысячи единиц бронетехники. Также украинским военным предоставят тысячу артиллерийских систем, 50 из которых — дальнобойные, а также миллионы снарядов.

Заявления президентов по итогам встречи

Владимир Зеленский сообщил, что сегодняшние переговоры с его американским коллегой являются плодотворными и очень важными. По его словам, их встреча положительно повлияет на ситуацию на поле боя.

Он также добавил, что у Украины и США есть общее видение вариантов окончания военных действий и нужно сделать так, чтобы война закончилась в 2023 году.

В свою очередь Джо Байден сказал, что Америка и "весь мир" поддерживают Украину и выразил уверенность в ее победе. По его словам, цель президента РФ Владимира Путина — стереть нашу страну с карты, однако она терпит неудачу.

В то же время он предупредил, что впереди "нас ждут тяжелые годы".

Байден покинул Киев

После переговоров с Зеленским президент США покинул Киев и отправился в Польшу. Там у него пройдут переговоры с лидером Польши Анджеем Дудой и состоится обращение к польскому народу.

Тем временем в стране уже готовятся встречать главу Белого Дома. В Варшаве разместили ситилайты с призывами о военной помощи Украине. В частности, поляки просят Байдена предоставить Киеву истребители F-16.

Украина и США довольны встречей

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что приезд президента США в Киев является победой украинского народа и Зеленского. По его словам, оба лидера довольны встречей и это "четкий сигнал на болота — вас никто не боится".